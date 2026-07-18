﻿ ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளால் பக்தர்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:26 AM
உத்தரகோசமங்கை: உத்தரகோசமங்கை மங்களநாதர் சுவாமி கோயில் ராஜகோபுரத்தில் இருந்து கிழக்கு ரத வீதியில் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து வருகிறது.
ராஜகோபுரத்தின் முன்பாக உள்ள கடைகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை காட்டிலும் கூடுதலாக 5 முதல் 10 அடி தொலைவிற்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்து கடைகளை விரித்துள்ளனர். இதனால் உற்ஸவ காலங்களில் வீதி உலா புறப்படுவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. உத்தரகோசமங்கை கோயில் அருகே உள்ள பயணியர் நிழற்குடையில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக முதியவர் ஒருவர் அப்பகுதியில் தங்கி அசுத்தம் செய்து வருவதால் பெரும்பாலான பொதுமக்கள் பயணிகள் நிழற்குடை பயன்படுத்துவதில் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.
புறக்காவல் நிலையத்தில் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும். போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்டு இருக்க கூடிய வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தினால் அப்பகுதியில் வரக்கூடிய பஸ்களுக்கு பிரச்னையின்றி செல்வதற்கு வசதியாக இருக்கும். எனவே குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.