/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/விஷக்குளவி கொட்டியதில் பனைத்தொழிலாளி பலி
ADDED : அக் 17, 2026 07:00 PM
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திருப்புல்லாணி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புல்லாணி அருகே நயினாமரைக்கான் ஊராட்சி
சக்திபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் கணேசன் 55. பனைத் தொழிலாளிளான இவர், நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டிற்கு பின்புறம் உள்ள பனை மரத்தில் ஏறி பனை ஓலையை வெட்டிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பனை மரத்திலிருந்து மலைக்குளவி கூடு சேதமடைந்தது.
அதிலிருந்து ஏராளமான குளவிகள் பறந்து வந்து கணேசனை கொட்டியது. இதனால் மரத்தில் இருந்து கீழே இறங்கிய கணேசனை மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவர் உயிரிழந்தார். திருப்புல்லாணி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.