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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ ரூ. 6 லட்சம் வெளிநாட்டு சிகரெட் பறிமுதல்

﻿ ரூ. 6 லட்சம் வெளிநாட்டு சிகரெட் பறிமுதல்

﻿ ரூ. 6 லட்சம் வெளிநாட்டு சிகரெட் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 14, 2026 11:17 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 11:17 PM

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ராமேஸ்வரம்: மதுரையில் இருந்து சரக்கு லாரியில் ஏற்றி வந்த பார்சல்களை ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சிமடத்தில் மர்ம நபர்கள் இறக்கினர்.

இதனை பின் தொடர்ந்து வந்த சுங்கத்துறை புலனாய்வு பிரிவினர் பார்சலை சோதனையிட்டனர். இதில் 200 பாக்கெட்டுகளில் 40 ஆயிரம் வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள் இருந்தன. இதன் மதிப்பு ரூ. 6 லட்சம்.

இதனை தங்கச்சிமடத்தில் இருந்து கள்ளத்தனமாக நாட்டுப்படகில் இலங்கைக்கு கடத்திச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர்.

விசாரணையில் தங்கச்சி மடத்திற்கு போலி முகவரியில் அனுப்பியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து மதுரையில் லாரி புக்கிங் அலுவலகத்தில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து கடத்தல்காரர்களை தேடிவருகின்றனர்.

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