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நலத்திட்ட உதவி

நலத்திட்ட உதவி

UPDATED : அக் 31, 2026 05:09 PM

ADDED : அக் 31, 2026 05:06 PM

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UPDATED : அக் 31, 2026 05:09 PM ADDED : அக் 31, 2026 05:06 PM

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ராமநாதபுரம்:

ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தாய்ப்பாசம் அறக்கட்டளை சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

இருசக்கர நாற்காலிகள், 3 குடும்பங்களுக்கு தையல் மிஷின், இஸ்திரி பெட்டி மற்றும் ஒரு நபருக்கு செயற்கைக்கால் வழங்கப்பட்டது. கண்காணிப்பாளர் நுார் முகமது, ஆர்.எம்.ஓ., மனோஜ் குமார், காங்., மாவட்ட தலைவர் ராஜாராம் பாண்டியன் பங்கேற்றனர். அறக்கட்டளை நிறுவனர் பாதுஷா நுாருல் சமது ஏற்பாடு செய்தார்.

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