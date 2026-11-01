/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நலத்திட்ட உதவி
UPDATED : அக் 31, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:06 PM
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ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தாய்ப்பாசம் அறக்கட்டளை சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
இருசக்கர நாற்காலிகள், 3 குடும்பங்களுக்கு தையல் மிஷின், இஸ்திரி பெட்டி மற்றும் ஒரு நபருக்கு செயற்கைக்கால் வழங்கப்பட்டது. கண்காணிப்பாளர் நுார் முகமது, ஆர்.எம்.ஓ., மனோஜ் குமார், காங்., மாவட்ட தலைவர் ராஜாராம் பாண்டியன் பங்கேற்றனர். அறக்கட்டளை நிறுவனர் பாதுஷா நுாருல் சமது ஏற்பாடு செய்தார்.