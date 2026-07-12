டீ மாஸ்டர் வெட்டிக்கொலை: தம்பதி உட்பட மூவர் கைது
டீ மாஸ்டர் வெட்டிக்கொலை: தம்பதி உட்பட மூவர் கைது
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:50 PM
அரக்கோணம்: டீ மாஸ்டரை வெட்டி கொன்ற தம்பதி உட்பட மூவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், கீழாந்துாரைச் சேர்ந்தவர் சங்கர், 47. கட்டட மேஸ்திரி. இவரது மனைவி கவிதா, 35. சித்தாள். திருவள்ளூர் மாவட்டம், பி.டி.புதுாரைச் சேர்ந்த டீ மாஸ்டர் ஹேம்நாத், 23, என்பவருடன் கவிதாவுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டு, கள்ளக்காதலாக மாறியது.
ஒரு கட்டத்தில், ஹேம்நாத் உடனான உறவை கவிதா தவிர்த்துள்ளார். தொடர்ந்து ஹேம்நாத் வற்புறுத்தியது குறித்து, கணவரிடம் கவிதா கூறியதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, ஹேம்நாத்தை கொலை செய்ய, தம்பதியர் திட்டம் தீட்டினர்.
ஜூன் 28ல், தணிகை போளூர் அல்லியப்பன் தாங்கல் ஏரியில் வைத்து, கவிதா, சங்கர், அவரது நண்பர் ஆனஸ்ட் ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து, ஹேம்நாத்தை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்து, சடலத்தை அங்கேயே போட்டு தப்பினர். அரக்கோணம் போலீசார், சங்கர் உட்பட மூவரையும் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.