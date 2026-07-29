திருக்கோஷ்டியூரில் ஆக.,15ல் ஆடித்தேர்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM
திருக்கோஷ்டியூர்,ஜூலை 30-
திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் கோயிலில் திருவாடிப்பூர உத்ஸவத்தை முன்னிட்டு ஆக.15ல் தேரோட்டம் நடைபெறும்.
சிவகங்கை சமஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த இக்கோயிலில் திருவாடிப்பூர உத்ஸவம் 11 நாட்கள் நடைபெறும். ஆக.5ல் பூர்வாங்க பூஜை நடைபெறும். தொடர்ந்து மறுநாள் காலை 10:16 மணிக்கு மேல் கொடியேற்றத்துடன் உத்ஸவம் துவங்குகிறது. தொடர்ந்து இரவில் ஆண்டாள்,பெருமாள் திருவீதி புறப்பாடு நடைபெறும். தொடர்ந்து காலை 9:00 மணிக்கு சுவாமி புறப்பாடும், இரவில் வாகனங்களில் ஆண்டாள்,பெருமாள் திருவீதி உலாவும் நடைபெறும்.
ஆக.12 மாலை 5:30 மணி அளவில் தங்கப்பல்லக்கில் பெருமாள் எழுந்தருளி ராஜகோபுரம் அருகே சூர்ணாபிேஷகம் நடைபெறும்.
ஆண்டாள் பிறந்த நட்சத்திர நாளான ஆக.,15ல் காலை 7:16 மணி அளவில் ஆண்டாள்,பெருமாள் தேரில் எழுந்தருளுகின்றனர். தொடர்ந்து பக்தர்கள் அர்ச்சனை செய்து சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். மாலை 4:12 மணிக்கு மேல் தேர் வடம் பிடித்து தேரோட்டம் துவங்கும். ஆக.,16 காலையில் தீர்த்தவாரி, இரவில் தங்கப்பல்லக்கில் சுவாமி ஆஸ்தானம் எழுந்தருளலுடன் உத்ஸவம் நிறைவடையும்.