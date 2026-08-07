தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி   

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி   

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி   

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சிவகங்கை, ஜூலை 31-அலவாக்கோட்டை, எஸ்.புதுாரில் பால் மாடு வளர்ப்போருக்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம், கால்நடை மருத்துவ பல்கலை, குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் நிலையம், ஆவின் நிர்வாகம் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு வேளாண் அறிவியல் நிலைய தலைவர் சரவணன் தலைமை வகித்தார்.

ஆவின் துணை பதிவாளர்  மூர்த்தி, சார்பதிவாளர் ராமசந்திரன், உதவி பொது மேலாளர் நாச்சியப்பன் பயிற்சி அளித்தனர். இதில் 168 பால் மாடு வளர்ப்போர் பங்கேற்றனர். எல் நினோவால் பால் மாடுகளுக்கு ஏற்படும் வெப்ப அழுத்த தாக்கம் குறித்தும், பால் கொள்முதல் நடைமுறை, தீவனங்கள் குறித்தும், அரசு நிதி திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். ////

 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us