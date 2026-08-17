﻿ இன்றைய நிகழ்ச்சி: சிவகங்கை

ADDED : ஆக 13, 2026 12:52 AM
ஆன்மிகம் திருவாடிப்பூர உத்ஸவம்: சவுமிய நாராயணப்பெருமாள் கோயில், திருக்கோஷ்டியூர், திருவீதி புறப்பாடு: காலை 9:00 மணி, ஆண்டாள்,பெருமாள் குதிரை வாகனப் புறப்பாடு: இரவு 8:00 மணி
பிரமோத்ஸவம் : வளரொளிநாதர், வயிரவசுவாமி கோயில், ந.வைரவன்பட்டி, வெள்ளி ரதத்தில் சுவாமி புறப்பாடு: காலை 8:30 மணி, வெள்ளிகுதிரை வாகனத்தில் திருவீதி உலா, இரவு7:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: கற்பக விநாயகர் கோயில், பிள்ளையார்பட்டி, கணபதி பூஜை: காலை 7:00 மணி, மூலவர் அபிஷேகம்: மதியம் 12:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: அஷ்டமாசித்தி தட்சிணாமூர்த்தி கோயில், பட்டமங்கலம், உச்சிகால பூஜை: மதியம் 12:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: திருத்தளிநாதர் கோயில், திருப்புத்துார்,உச்சிக்கால பூஜை: காலை 11;30 மணி
சிறப்பு பூஜை: பூமாயி அம்மன் கோயில், திருப்புத்துார் அபிேஷகம்: காலை 9:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: மணிமந்திர விநாயகர் கோயில், திருப்புவனம், காலை 6:30, மாலை 6:30
சிறப்பு பூஜை: அதிகமுடைய அய்யனார் கோயில், திருப்புவனம்,காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: புஷ்பவனேஸ்வரர்- சவுந்திரநாயகி அம்மன் கோயில், திருப்புவனம், காலை: 7:00 மணி, இரவு 8:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: பத்ரகாளியம்மன் கோயில் உச்சிகால பூஜை, மடப்புரம், மதியம் 1:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: மாரியம்மன் கோயில் உச்சிகால பூஜை, திருப்புவனம், மதியம் 1:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: ஆனந்தவல்லி சோமநாதர் கோயில்,மானாமதுரை, காலை 8:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை: வீர அழகர் கோயில், மானாமதுரை, காலை 7:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை அப்பன் பெருமாள் கோயில் மானாமதுரை காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை தியாக வினோத பெருமாள் கோயில் மானாமதுரை காலை 7:40 மணி.
சிறப்பு பூஜை: நாகநாதர் கோயில், ராம்நகர், மானாமதுரை, காலை 9:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: மெக்க நாச்சியம்மன் அம்மன் கோயில், நாகலிங்க நகர், மானாமதுரை, காலை 8:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை:உடைகுளம் மாரியம்மன் கோயில் மானாமதுரை, காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: வழிவிடு முருகன் கோயில், மானாமதுரை, காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை:அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில், மானாமதுரை, காலை 7:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: நம்பி நாகம்மாள் கோயில், மானாமதுரை,காலை 8:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை:மயூரநாத சுவாமி முருகன்,பாம்பன் சுவாமிகள் கோயில், அலங்கார குளம்,மானாமதுரை,காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: முத்துமாரியம்மன் கோயில், தாயமங்கலம்,காலை 7:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: தட்சிண காளியம்மன், மகா கால கருப்பண்ண சுவாமி கோயில் கோயில், காட்டுஉடைகுளம்,மானாமதுரை,காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை வாள்மேல் நடந்த அம்மன் கோயில், இளையான்குடி, காலை 10:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை:ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் கோயில், இளையான்குடி, காலை 9:00 மணி.
ஆடி விழா: பாண்டி முனீஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் அலங்கார பூஜை இரவு 7:00 மணி
ஆடிப் பூர விழா: காமாட்சி அம்மன் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் அலங்காரம் மாலை 6:00 மணி பூச்சொரிதல் இரவு 7:00 மணி கச்சேரி இரவு 9:00 மணி
ஆடிப் பூர விழா: அபிராமி அம்மன் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் அலங்காரம் பூஜை மாலை 6:00 மணி
மண்டல பூஜை: மஞ்சனை பேச்சி முத்து மாரியம்மன் கோவில் அழகாபுரி நடுத் தெரு தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை மாலை 6:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் தேவகோட்டை, நித்திய படி பூஜை காலை 6:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: நித்திய கல்யாணி கைலாசநாதர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 6:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: கோதண்டராமர் ஸ்வாமி கோயில் தேவகோட்டை, திருமஞ்சனம் தீபாராதனை காலை 8:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: அகத்தீஸ்வரர் கோயில் நயினார்வயல் தேவகோட்டை, நித்திய படி பூஜை காலை 6:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: தியான பீட மகா கணபதி கோயில் திருமண வயல் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 6:30 மணி
நவநாள் திருவிழா: சகாய அன்னை சர்ச் தேவகோட்டை, திருவிழா திருப்பலி மாலை 5:30 மணி மறையுரை மாலை 6:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: ரங்கநாத பெருமாள் கோயில் தேவகோட்டை, திருமஞ்சனம் தீபாராதனை காலை 8:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: சுந்தர விநாயகர் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 8:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: பாலமுருகன் கோயில் தேவகோட்டை, அபிஷேகம் பூஜை காலை 8:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: சேவுகமூர்த்தி ஐயனார் கோயில், சிங்கம்புணரி, காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: மங்கைபாகர் தேனம்மை வடுகபைரவர் கோயில், பிரான்மலை, காலை 8:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: மீனாட்சி சொக்கநாதர் கோயில், முறையூர், காலை 9:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை: ஆத்மநாயகி ருத்ர கோடீஸ்வரர் கோயில், சதுர்வேதமங்கலம், காலை 8:30 மணி.
சிறப்பு பூஜை: கமலாம்பிகா சமேத கைலாசநாதர் கோயில், கரிசல்பட்டி, காலை 9:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை: சித்தர் முத்துவடுகநாதர் கோயில், சிங்கம்புணரி, காலை 8:00 மணி, இரவு 9:00 மணி.
பொது பள்ளி துவக்க நாள், பரிசளிப்பு விழா: மன்னர் மேல்நிலை பள்ளி, சிவகங்கை, தலைமை: பள்ளி முகவாண்மை குழு தலைவர் மதுராந்தகி நாச்சியார், காலை 10:00 மணி.
விழிப்புணர்வு முகாம்: மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக் குழு அலுவலகம், சிவகங்கை, தலைமை மாவட்ட செஷன்ஸ் நீதிபதி அறிவொளி, காலை 9:30 மணி.