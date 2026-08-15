/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:13 PM
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தேனி, ஆக.15–காவிரியில் மேகதாது அணை கட்ட முயற்சிப்பதை கண்டித்தும், அதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்காத, பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாத தமிழக அரசை கண்டித்தும் தேனி பங்களாமேட்டில் அ.தி.மு.க., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கட்சி அமைப்பு செயலாளர் மகேந்திரன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர்கள் ராமர், நாராயணசாமி முன்னிலை வகித்தனர். நகர செயலாளர்கள் கிருஷ்ணகுமார், அருண்குமார், ஒன்றிய செயலாளர்கள் லோகிராஜன், வரதராஜன் உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.