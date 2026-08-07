﻿ முல்லைப் பெரியாறு அணையில் தலைமை பொறியாளர் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:20 PM
கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் பருவமழை காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பராமரிப்பு பணிகள் குறித்து மதுரை மண்டல நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளர் சிவக்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
நேற்று காலை படகு மூலம் தேக்கடியில் இருந்து அணைப்பகுதிக்கு சென்ற அவர், மெயின் அணை, பேபி அணை, மண் அணை, கேலரி பகுதிகள், அணையை ஒட்டி உள்ள 13 ஷட்டர்களை ஆய்வு செய்தார். கேரள பகுதிக்கு தண்ணீரை வெளியேற்றும் மதகுகள் இயக்கி சரிபார்க்கப்பட்டன. அணையில் பொருத்தப்பட்ட சீஸ்மோகிராப், ஆக்சிலரோ கிராப், மழைமானி, வெப்பமானி, அனிமோ மீட்டர் உள்ளிட்ட கருவிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. தொடர்ந்து வள்ளக்கடவு ரோடு, தேக்கடி தலைமதகு பகுதி, போர்-பே அணை, படகு பராமரிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. பருவமழை காலங்களில் அணைப்பகுதியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பராமரிப்பு பணிகள் குறித்து பொறியாளர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது.
தமிழக நீர்வளத்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் சாம் இர்வீன், செயற்பொறியாளர் செல்வம், உதவி செயற்பொறியாளர் ராஜகோபால், உதவி பொறியாளர்கள் கார்த்திகேயன், மகேந்திரன், செல்லகுமார் உள்ளிட்ட பொறியாளர்கள் உடன் இருந்தனர்.