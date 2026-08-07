ADDED : ஜூலை 24, 2026 12:38 AM
தேனி: கொடுவிலார்பட்டி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம் முன்பு பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய கோரி தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம், தேனி மாவட்ட அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிராஜ் தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் விவசாயிகள் பைவரன், தனசேகரன், விஜய்கண்ணன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். கூட்டுறவு சங்கத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
சின்னமனுார்: சீப்பாலக்கோட்டை தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம் முன்பு பயிர் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிராஜ் தலைமை வகித்தார். பிடிஆர் கால்வாய் விவசாய சங்க தலைவர் தர்மதுரை, வாழை விவசாய சங்க தலைவர் நாராயணசாமி, முன்னாள் கூட்டுறவ சங்க செயலாளர் சிங்கார நரசிம்மன் ஆகியோர் முன்னிலையில் கூட்டுறவு சங்கம் முன்பு பயிர் கடன்களை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.