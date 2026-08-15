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﻿ வழக்கறிஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ வழக்கறிஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 13, 2026 01:37 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 01:37 AM

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தேனி: அரண்மனைபுதுார் முல்லை நகரை சேர்ந்தவர் ஜெகதீசன் 30. வழக்கறிஞர். இவருக்கும், அருகில் வசிக்கும் ராஜா 37, சாரதா, ஈஸ்வரன், அழகர் உள்ளிட்டோருக்கும் இடையே நிலப்பிரச்னை இருந்துள்ளது. இப்பிரச்னையில் இருதரப்பும் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கினர். பழனிசெட்டிபட்டி போலீசில் ஜெகதீசன், ராஜா இருவரும் தனித்தனியே புகார் செய்தனர். பழனிசெட்டிபட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

வழக்கறிஞரை தாக்கியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து மாவட்ட வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் ஒருநாள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனர். தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் முன்பு சங்க செயலாளர் செல்வகுமார் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. சங்க நிர்வாகிகள் ஆறுமுகம், தமிழ்மணி, லோகநாதன், மகாலிங்கம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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