/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
UPDATED : அக் 10, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 10, 2026 07:07 PM
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ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி முத்துகிருஷ்ணாபுரம் ஜெய்கிரிஷ் வித்யாஷ்ரம் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் 'டெக் நோவா 2026' பள்ளிகளுக்கு இடையிலான அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது.
பள்ளி முதல்வர் சுரேஷ் தலைமை வகித்தார். சென்னை பல்துறை வல்லுநர் பொறியாளர் ஜபீன்பானு, பள்ளி இயக்குனர் கயல்விழி ஆகியோர் கண்காட்சியை பார்வையிட்டு சிறந்த படைப்புகளை தேர்வு செய்தனர். ஜெய் கிரிஷ் பள்ளி மாணவர்கள், மாவட்டத்தில் உள்ள பிற பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் தங்கள் படைப்புகளை இரு பிரிவுகளாக காட்சி படுத்தி இருந்தனர். இரு பிரிவுகளிலும் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 5ஆயிரம், 2ம் பரிசாக ரூ.3ஆயிரம், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.2ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது.