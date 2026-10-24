தலைச்சுமையாக கொண்டு வரப்படும் விளைபொருட்கள்: ரோடு அமைக்க கோரிக்கை
தலைச்சுமையாக கொண்டு வரப்படும் விளைபொருட்கள்: ரோடு அமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 19, 2026 02:47 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:44 PM
போடி: போடி அருகே கோடாங்கிபட்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கணக்கன்குளம் கண்மாய் சுற்றி 100 ஏக்கருக்கு மேல் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. அங்கு கரும்பு, தென்னை, சோளம் உள்ளிட்டவை சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.பழைய ரைஸ்மில் தெருவில் இருந்து கணக்கன்குளம் கண்மாய் கரை ஓரம் வழியாக கருப்பசாமி கோயில் வரை ரோட்டிற்கான பாதை உள்ளது.
விளை பொருட்களை இப்பாதையில் கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது பாதையின் இருபுறமும் முட்புதர் ஆக்கிரமித்துள்ளதால் பாதை குறுகலாகி உள்ளது. இதனால் விளை பொருட்களை கொண்டு வர முடியாமல், தலைச் சுமையாக விவசாயிகள் கொண்டு வருகின்றனர்.
விளைபொருட்களை கொண்டு வரும் வகையில் கண்மாய் கரையை ஒட்டி தடுப்புச்சுவருடன் ரோடு வசதி செய்து தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.