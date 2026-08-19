தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ ‘குப்பையை தரம் பிரித்து கொட்டுவேன்’ சிறுவனின் பதிலால் கலெக்டர் நெகிழ்ச்சி

‘குப்பையை தரம் பிரித்து கொட்டுவேன்’ சிறுவனின் பதிலால் கலெக்டர் நெகிழ்ச்சி

‘குப்பையை தரம் பிரித்து கொட்டுவேன்’ சிறுவனின் பதிலால் கலெக்டர் நெகிழ்ச்சி

ADDED : ஆக 15, 2026 08:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 15, 2026 08:21 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 526 ஊராட்சிகளிலும் நடந்த கிராமசபை கூட்டங்களில், பொதுநிதி செலவினம், தணிக்கை அறிக்கை ஒப்புதல், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

களாம்பாக்கம் கிராமத்தில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா பங்கேற்றார். அங்கு வந்திருந்த சிறுவனிடம் குப்பையை எங்கு கொட்டுவீர்கள். தரம்பிரித்து அளிக்கிறீர்களா? எனக் கேட்டார்.

அதற்கு, ‘குப்பையை தரம்பிரித்து தொட்டியில் கொட்டுவோம். ஈரமான குப்பையை தனியாக அளிக்கிறோம்’ என, சிறுவன் அளித்த பதிலால், கலெக்டர் நெகிழ்ச்சி அடைந்தார்.

புதுகும்மிடிப்பூண்டி ஊராட்சியில் கும்மிடிப்பூண்டி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜயகுமார் தலைமையில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், தொழிற்சாலைகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறித்து கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.

அதற்கு எம்.எல்.ஏ., ‘சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிகளவில் மாசு ஏற்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளில் மாசை கட்டுப்படுத்த அறிவுறுத்தி வருகிறேன். உங்களில் ஒருவனாக இருந்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவேன்’ என்றார்.

மீஞ்சூர் ஒன்றியம் தடப்பெரும்பாக்கம் ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மக்கள், ‘திருவேங்கிடபுரம் – தடப்பெரும்பாக்கம் பிரதான சாலை சேதமடைந்து உள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள் பெரிதும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். சேதமடைந்த சாலையை புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தினர்

பூண்டி ஒன்றியம் நந்திமங்களம் ஊராட்சியில், சாலை, குடிநீர், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வலியுறுத்தப்பட்டது.

மேலக்கரமனுார் ஊராட்சியில், சுடுகாடு செல்ல பாதை வசதி செய்து தரவும், போந்தவாக்கம் ஊராட்சியில் மழைக்காலம் வருவதை ஒட்டி, மக்களின் அடிப்படை வசதிகளை சீரமைக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டது.

திருத்தணி ஒன்றியத்தில், 27 ஊராட்சிகளில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் குமார், செல்வி ஆகியோர் தலைமையில் நடந்தது.

செருக்கனுார் ஊராட்சியில், ‘குடிநீர் பிரச்னை, பழுதடைந்த குடிநீர் தொட்டி, கால்வாயில் தேங்கும் கழிவுநீரால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் புகார் தெரிவித்தால், ஒருமையில் பேசுகிறார்.

‘ராஜூலுகண்டிகையில் தெருவிளக்குகள் எரியாததால், மலைப்பாம்பு அடிக்கடி கிராமத்திற்கு வந்துவிடுகிறது. அதிகாரிகளிடம் கூறினால், எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. கிராம சபையில் கொடுக்கும் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லை’ என, இளைஞர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.

கிராமசபை புறக்கணிப்பு ‘ஆர்.கே.பேட்டை ஒன்றியம் மகான்காளிகாபுரம் ஊராட்சியில் உள்ள 1,000 ஏக்கர் பரப்பு மலை புறம்போக்கு நிலத்தை வனத்துறையினர் காப்புகாடாக மாற்ற முயற்சிக்கின்றனர். இதனால், கால்நடைகளின் மேய்ச்சல் பாதிக்கும். இந்த நிலத்தை வனத்துறையினருக்கு வழங்கக் கூடாது’ எனக்கூறி, அப்பகுதி மக்கள் கிராம சபை கூட்டத்தை புறக்கணித்தனர். அதேபோல், திருவாலங்காடு ஒன்றியம் பெரிய களக்காட்டூர் ஊராட்சியில் வரவு – செலவு கணக்கு குறித்த விபரங்கள் சரியாக இல்லாததால், அப்பகுதி மக்கள் கிராம சபை கூட்டத்தை புறக்கணித்தனர்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us