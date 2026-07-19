/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ 'ஜிபே' மூலம் வழிப்பறி :மூன்று பேர் பிடிபட்டனர்
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:22 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:42 PM
அ நிறம் | அளவு
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே பூ வியாபாரியை தாக்கி, 'ஜிபே' எனப்படும் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை செயலி மூலம், 8,942 ரூபாய் வழிப்பறி செய்த மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே புதுப்பேட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நவீன், 28; பூ வியாபாரி. ஜூலை 17 இரவு, பாப்பன்குப்பம் கிராமம் வழியாக பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, மூன்று பேர் அவரை வழிமறித்து தாக்கி, 'ஜிபே' மூலம், 8,942 ரூபாயை வழிப்பறி செய்து தப்பிச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீசார், நாகராஜகண்டிகை கிராமத்தைச் சேர்ந்த அசோக், 25, நாகராஜ், 37, லெவின், 22, ஆகியோரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.