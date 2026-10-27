இனிதாக பகுதி: திருவள்ளூர் மாவட்டம்

UPDATED : செப் 29, 2026 03:35 PM
ADDED : செப் 29, 2026 03:13 PM
விஸ்வரூப தரிசனம்
வீரராகவர் கோவில், தேரடி, திருவள்ளூர். விஸ்வரூப தரிசனம் - காலை 6:00 மணி.
அபிஷேகம்
சிவ விஷ்ணு கோவில், பூங்கா நகர், திருவள்ளூர். கிருத்திகையை முன்னிட்டு சுப்ரமணியர் அபிஷேகம் - காலை 10:00 மணி.
நித்ய பூஜை
ராகவேந்திரா க்ரந்த்லயா, நெய்வேலி, பூண்டி. நிர்மால்ய அபிஷேகம் - காலை 6:00 மணி, பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் - காலை 9:00 மணி, கனகாபிஷேகம் - மதியம் 12:30 மணி.
ஜெகந்நாத பெருமாள் கோவில், திருமழிசை. திருவாராதனம், காலசந்தி - காலை 8:00 மணி. புஷ்ப புறப்பாடு - மாலை 6:00 மணி. திருவாராதனம் - இரவு 7:30 மணி.
வாசீஸ்வர சுவாமி கோவில், திருப்பாச்சூர். திருப்பள்ளி எழுச்சி - காலை 6:30 மணி. காலசந்தி பூஜை - காலை 7:30 மணி. உச்சி கால பூஜை - நண்பகல் 11:00 மணி. சாயரட்சை பூஜை - மாலை 4:30 மணி. அர்த்தசாம பூஜை - இரவு 7:30 மணி. பள்ளியறை பூஜை - இரவு 7:00 மணி.
ஆரத்தி
ஆனந்த சாய்ராம் தியானக் கூடம், பெருமாள் செட்டி தெரு, திருவள்ளூர். ஆரத்தி - காலை 6:00 மணி, மதியம் 12:00 மணி, மாலை 6:00 மணி, இரவு 8:00 மணி.
கிருத்திகை விழா
முருகன் கோவில், திருத்தணி. புரட்டாசி மாத கிருத்திகையை ஒட்டி, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் - அதிகாலை 5:00 மணி, உற்சவர் முருகருக்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் - காலை 9:00 மணி, சாயரட்சை பூஜை - மாலை 5:00 மணி, வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் உற்சவர் வீதியுலா - இரவு 7:00 மணி, பள்ளியறை பூஜை - இரவு 8:45 மணி.
கோட்டா ஆறுமுக சுவாமி கோவில், நந்தியாற்றின் கரையோரம், திருத்தணி. கிருத்திகை விழாவை ஒட்டி, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் - காலை 9:00 மணி.
சிறப்பு பூஜை
தணிகாசலம்மன் கோவில், அக்கய்ய நாயுடு சாலை, திருத்தணி. மூலவருக்கு சிறப்பு பூஜை - காலை 7:00 மணி.
வடாரண்யேஸ்வரர் சுவாமி கோவில், திருவாலங்காடு. மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் - காலை 7:30 மணி, உச்சி கால பூஜை - நண்பகல் 11:30 மணி, சாயரட்சை பூஜை - மாலை 4:30 மணி, பள்ளியறை பூஜை - இரவு 8:00 மணி.
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