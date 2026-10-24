ஐ.சி.எஸ்.இ. – புரிந்து கற்கும் பாதை

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ADDED : அக் 09, 2026 09:06 PM
ப ள்ளிக் கல்வியில் ஒரே மாதிரியான கற்றல் முறைதான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. மாணவர்களின் கற்றல் திறன், ஆர்வம், எதிர்காலத் திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு பாடத்திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று ஐ.சி.எஸ்.இ. (ICSE – Indian Certificate of Secondary Education) பாடத்திட்டம்.
இந்திய பள்ளி சான்றிதழ் தேர்வுகளுக்கான கவுன்சில் (CISCE) நடத்தும் இந்தத் தேர்வு முறை, 10-ம் வகுப்பு நிலையில் மாணவர்களின் பல்வேறு பாட அறிவை மதிப்பிடுகிறது. பாடத்தை மனப்பாடம் செய்வதைத் தாண்டி, மொழித்திறன், கருத்துப் புரிதல், எழுதும் திறன் ஆகியவற்றுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அணுகுமுறையை இது கொண்டுள்ளது.
மொழிக்கு முக்கியத்துவம்
ஐ.சி.எஸ்.இ. கல்வியில் ஆங்கில மொழிப் பாடத்திற்கு முக்கிய இடம் உள்ளது. மாணவர்கள் ஒரு பாடத்தைப் படித்து அதற்கான பதிலை எழுதுவது மட்டுமல்லாமல், கருத்தைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தும் திறனையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இதனால் வாசிப்பு, எழுதுதல், சொற்களஞ்சியம், கருத்தை விளக்குதல் போன்ற மொழித்திறன்கள் பள்ளிப் பருவத்திலேயே பயிற்சி பெறுகின்றன.
பிற பாடங்களையும் புரிந்துகொள்வதற்கு மொழித்திறன் அடிப்படையாக இருப்பதால், இந்த அணுகுமுறை மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த கற்றலுக்கும் உதவக்கூடும்.
பாடங்களின் பரந்த உலகம்
ஐ.சி.எஸ்.இ.யில் அறிவியல், கணிதம், வரலாறு, புவியியல் போன்ற வழக்கமான பாடங்களுடன் பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளையும் கற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் மாணவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், பல துறைகளைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும்.
உதாரணமாக, அறிவியல் படிக்கும் மாணவருக்கு சுற்றுச்சூழல், சமூக வாழ்க்கை, தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றுடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.
ஒரு விஷயத்தைத் தனிப்பாடமாகப் பார்க்காமல், அது மற்ற விஷயங்களுடன் எப்படி தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமான கற்றல் திறனாகிறது.
புத்தகத்தைத் தாண்டி
ஒரு பாடத்தைப் படித்தவுடன், “இதன் பொருள் என்ன?” என்ற கேள்வி வர வேண்டும். அதற்கு அடுத்ததாக, “இது எங்கே பயன்படுகிறது?” என்ற கேள்வியும் வர வேண்டும்.
இத்தகைய சிந்தனையை வளர்ப்பதற்கு செய்முறைப் பயிற்சிகள், திட்டப்பணிகள், செயல்பாடுகள் போன்றவைஉதவுகின்றன.
இதனால் மாணவர் தேர்வுக்காக மட்டும் படிப்பதைத் தாண்டி, கற்ற விஷயத்தைப் பயன்படுத்திப் பார்க்கும் பழக்கத்தைப் பெறுகிறார். பள்ளிக் கல்வியின் உண்மையான பயன், தேர்வு முடிந்த பிறகும் அறிவு பயன்படுவதில்தான் இருக்கிறது.
யாருக்கு பொருத்தம்?
ஒரு பாடத்திட்டம் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி பொருந்தும் என்று கூற முடியாது. மாணவரின் கற்றல் நடை, மொழித்திறன், விருப்பப் பாடங்கள், குடும்பத்தின் கல்வித் திட்டம், எதிர்கால இலக்கு ஆகியவற்றைப் பார்த்தே பாடத்திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வது பொருத்தமானது.
ஐ.சி.எஸ்.இ.யைத் தேர்வு செய்யும் மாணவர், பாடங்களைப் புரிந்துகொண்டு படிப்பதுடன், வாசிப்பு, எழுத்து, ஆராய்ச்சி, கருத்தை வெளிப்படுத்துதல் போன்ற திறன்களையும் தொடர்ந்து வளர்த்துக்கொள்வது முக்கியம். அப்போது பாடத்திட்டம் என்பது வெறும் தேர்வு முறையாக இல்லாமல், கற்றலுக்கான ஒரு பாதையாக மாறுகிறது.