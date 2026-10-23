தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பொறியியல் கல்வி ஏன் அவசியம்?

பொறியியல் கல்வி ஏன் அவசியம்?

பொறியியல் கல்வி ஏன் அவசியம்?

UPDATED : செப் 26, 2026 05:16 PM

ADDED : செப் 26, 2026 04:41 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : செப் 26, 2026 05:16 PM ADDED : செப் 26, 2026 04:41 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

இன்றைய உலகம் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பெரிய பிரச்னைக்கும் பின்னால் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. குறைந்த செலவில் மின்சாரம் தயாரிக்க முடியுமா? தண்ணீரைச் சேமிக்க புதிய வழி என்ன? போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க முடியுமா? விவசாயத்தில் தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது? இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் கல்வியாகப் பொறியியல் திகழ்கிறது.

பொறியியல் என்பது இயந்திரங்கள், கட்டடங்கள், மின்சாரம், கணினிகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய படிப்பு மட்டுமல்ல. “இதை இன்னும் சிறப்பாகச் செய்ய முடியாதா?” என்று கேட்கும் பழக்கத்தை உருவாக்கும் கல்வி. ஒரு பிரச்னையைப் பார்த்தவுடன் அதன் காரணத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அதற்கான தீர்வை உருவாக்கும் சிந்தனையை மாணவர்களிடம் வளர்க்கிறது.

ஒரு பொறியியல் மாணவன் புத்தகத்தில் இருக்கும் விடையை மட்டும் தேடுவதில்லை. பல நேரங்களில் விடையே இல்லாத ஒரு பிரச்னையை அவன் எதிர்கொள்கிறான். அப்போது ஆய்வு, கணக்கு, சோதனை, தவறு, திருத்தம் எனப் பல கட்டங்களைக் கடந்து தீர்வை உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்தப் பயிற்சி கல்வியைத் தாண்டியும் வாழ்க்கையில் பயன்படும் திறனை உருவாக்குகிறது.

இன்றைய உலகில் தொழில்நுட்பம் மிக வேகமாக மாறுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு, தானியங்கி இயந்திரங்கள், ரோபோட்டிக்ஸ், மின்னணு வாகனங்கள், விண்வெளித் தொழில்நுட்பம், உயிரித் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகள் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வருகின்றன. இவற்றின் வளர்ச்சிக்குப் பின்னால் பொறியியல் அறிவும், புதியதை உருவாக்கும் மனிதர்களின் சிந்தனையும் உள்ளன.

ஆனால் பொறியியல் கல்வியின் உண்மையான மதிப்பு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதில் மட்டும் இல்லை. அது சமூகத்துக்குப் பயன்படும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதிலும் இருக்கிறது. கிராமப்புறங்களுக்கு ஏற்ற குடிநீர் அமைப்பு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் கருவி, விவசாயிகளின் செலவைக் குறைக்கும் இயந்திரம், மின்சாரத்தைச் சேமிக்கும் சாதனம் என ஒரு பொறியியல் மாணவனின் அறிவு நேரடியாக மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும்.

அதனால், பொறியியல் கல்வி என்பது ஒரு பட்டத்துக்கான படிப்பு என்று மட்டும் பார்க்க முடியாது. உலகத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அதில் உள்ள பிரச்னைகளை அடையாளம் கண்டு, “இதற்கு ஒரு நல்ல தீர்வு இருக்க வேண்டும்” என்று சிந்திக்கக் கற்றுத்தரும் கல்வி. நாளைய உலகத்தை பயன்படுத்தப் போகிறவர்கள் மட்டுமல்ல; அதை உருவாக்கப் போகிறவர்களையும் உருவாக்குவதுதான் பொறியியல் கல்வியின் முக்கியத்துவம்.

பாக்ஸ் 1 பொறியியல் படிப்புக்கான நுழைவுத்தேர்வுகள் பொறியியல் படிப்பில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள், அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் கல்லுாரி மற்றும் மாநிலத்தைப் பொறுத்து வெவ்வேறு நுழைவுத்தேர்வுகளை எழுத வேண்டியிருக்கலாம். இந்திய அளவில் பொறியியல் கல்விக்கான முக்கியமான நுழைவுத்தேர்வாக JEE (Joint Entrance Examination) உள்ளது. இதில் JEE Main தேர்வு, நாடு முழுவதும் உள்ள பல பொறியியல் நிறுவனங்களில் சேர்க்கைக்கான முக்கியத் தேர்வாக உள்ளது. JEE Advanced என்பது JEE Main தேர்வில் தகுதி பெறும் மாணவர்கள் எழுதும் அடுத்தகட்டத் தேர்வு. இதன் மூலம் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகங்கள் (ஐஐடி) உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்களில் இளநிலைப் பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற முடியும். தேர்வு முறையும் தகுதிகளும் ஆண்டுதோறும் மாறக்கூடும் என்பதால் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பார்ப்பது அவசியம். தமிழகத்தில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட பல கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை, பெரும்பாலும் பிளஸ் 2 மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை (TNEA) மூலம் மாணவர்களுக்கு தரவரிசைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, அதன்படி கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. இதற்காக தனியாக ஒரு பொதுவான பொறியியல் நுழைவுத்தேர்வு நடத்தப்படுவதில்லை. இதுதவிர, சில தனியார் மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் தங்களுக்கென தனி நுழைவுத்தேர்வுகளை நடத்துகின்றன. எனவே, மாணவர்கள் பொறியியல் படிக்க முடிவு செய்யும்போது, முதலில் எந்தக் கல்லூரி அல்லது நிறுவனத்தில் சேர விரும்புகிறோம் என்பதைத் தீர்மானித்து, அதற்கான கல்வித் தகுதி, நுழைவுத்தேர்வு, விண்ணப்ப முறை ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும். பாக்ஸ் 2 பொறியியலின் சுவாரசியம் ஒரு ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்ட வேண்டும். முதலில் பொறியாளர் கையில் சிமென்ட்டோ, இரும்போ வருவதில்லை. ஒரு கேள்விதான் வருகிறது: “இந்த இடத்தில் பாலம் எப்படி பாதுகாப்பாக நிற்கும்?” அதன்பின் மண் எப்படி இருக்கிறது, எவ்வளவு எடை தாங்க வேண்டும், வெள்ளம் வந்தால் என்ன ஆகும், எவ்வளவு செலவாகும் எனப் பல கேள்விகளுக்குப் பதில் தேடப்படுகிறது. வரைபடம் உருவாகிறது. கணக்குகள் போடப்படுகின்றன. மாதிரிகள் சோதிக்கப்படுகின்றன. தவறு என்றால் மீண்டும் மாற்றப்படுகிறது. இறுதியில் மக்கள் நடந்து செல்லும் பாலமாகத் தெரியும் ஒன்று, உண்மையில் பல நுாறு கணக்குகளின் முடிவு. இதுதான் பொறியியலின் சுவாரசியம். நாம் பார்க்கும் பொருள் ஒன்று; அதன் பின்னால் இருக்கும் சிந்தனை உலகம் வேறு!



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us