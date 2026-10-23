பொறியியல் கல்வி ஏன் அவசியம்?

UPDATED : செப் 26, 2026 05:16 PM
ADDED : செப் 26, 2026 04:41 PM
இன்றைய உலகம் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பெரிய பிரச்னைக்கும் பின்னால் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. குறைந்த செலவில் மின்சாரம் தயாரிக்க முடியுமா? தண்ணீரைச் சேமிக்க புதிய வழி என்ன? போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க முடியுமா? விவசாயத்தில் தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது? இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு விடை தேடும் கல்வியாகப் பொறியியல் திகழ்கிறது.
பொறியியல் என்பது இயந்திரங்கள், கட்டடங்கள், மின்சாரம், கணினிகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய படிப்பு மட்டுமல்ல. “இதை இன்னும் சிறப்பாகச் செய்ய முடியாதா?” என்று கேட்கும் பழக்கத்தை உருவாக்கும் கல்வி. ஒரு பிரச்னையைப் பார்த்தவுடன் அதன் காரணத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அதற்கான தீர்வை உருவாக்கும் சிந்தனையை மாணவர்களிடம் வளர்க்கிறது.
ஒரு பொறியியல் மாணவன் புத்தகத்தில் இருக்கும் விடையை மட்டும் தேடுவதில்லை. பல நேரங்களில் விடையே இல்லாத ஒரு பிரச்னையை அவன் எதிர்கொள்கிறான். அப்போது ஆய்வு, கணக்கு, சோதனை, தவறு, திருத்தம் எனப் பல கட்டங்களைக் கடந்து தீர்வை உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்தப் பயிற்சி கல்வியைத் தாண்டியும் வாழ்க்கையில் பயன்படும் திறனை உருவாக்குகிறது.
இன்றைய உலகில் தொழில்நுட்பம் மிக வேகமாக மாறுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு, தானியங்கி இயந்திரங்கள், ரோபோட்டிக்ஸ், மின்னணு வாகனங்கள், விண்வெளித் தொழில்நுட்பம், உயிரித் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகள் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வருகின்றன. இவற்றின் வளர்ச்சிக்குப் பின்னால் பொறியியல் அறிவும், புதியதை உருவாக்கும் மனிதர்களின் சிந்தனையும் உள்ளன.
ஆனால் பொறியியல் கல்வியின் உண்மையான மதிப்பு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதில் மட்டும் இல்லை. அது சமூகத்துக்குப் பயன்படும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதிலும் இருக்கிறது. கிராமப்புறங்களுக்கு ஏற்ற குடிநீர் அமைப்பு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் கருவி, விவசாயிகளின் செலவைக் குறைக்கும் இயந்திரம், மின்சாரத்தைச் சேமிக்கும் சாதனம் என ஒரு பொறியியல் மாணவனின் அறிவு நேரடியாக மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும்.
அதனால், பொறியியல் கல்வி என்பது ஒரு பட்டத்துக்கான படிப்பு என்று மட்டும் பார்க்க முடியாது. உலகத்தைப் புரிந்துகொண்டு, அதில் உள்ள பிரச்னைகளை அடையாளம் கண்டு, “இதற்கு ஒரு நல்ல தீர்வு இருக்க வேண்டும்” என்று சிந்திக்கக் கற்றுத்தரும் கல்வி. நாளைய உலகத்தை பயன்படுத்தப் போகிறவர்கள் மட்டுமல்ல; அதை உருவாக்கப் போகிறவர்களையும் உருவாக்குவதுதான் பொறியியல் கல்வியின் முக்கியத்துவம்.