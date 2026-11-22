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ADDED : நவ 21, 2026 11:30 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 2,821 வாக்குச்சாவடிகளிலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த முகாம் நேற்று தொடங்கியது. இன்று 2ம் நாளாக முகாம் நடைபெறுகிறது.
வரும் ஜன. 1, 2027ம் தேதியை தகுதி நாளாக கொண்டு, புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் மேற்கொள்ள, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்கான ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகளை, டிச. 11ம் தேதி வரை அளிக்கலாம்.
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவோ, ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளில் திருத்தம் செய்யவோ விரும்புவோர், அதற்கான படிவத்தை பெற்று, உரிய ஆவணங்களுடன் பூர்த்தி செய்து வழங்க வேண்டும்.
நேற்று நடந்த முகாமில், பெயர் சேர்க்க 943 பேர் உட்பட, மொத்தம் 1,850 பேர் மனு அளித்தனர். திருப்பூர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் முத்துக்குமரன், உதவி தேர்தல் அலுவலர் ஆனந்தி ஆகியோர், திருப்பூர் வடக்கு, தெற்கு, அவிநாசி ஆகிய தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களில் ஆய்வு செய்தனர். இந்த ஆய்வின் போது, திருப்பூர் வடக்கு தாசில்தார் கோவிந்தராஜ் மற்றும் அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.