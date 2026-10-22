கவனச்சிதறலை வெல்வது எப்படி?

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ADDED : அக் 09, 2026 09:06 PM
பு த்தகத்தைத் திறந்துவிட்டோம். முதல் பத்து நிமிடங்கள் நன்றாகப் படிக்கிறோம். அடுத்த நிமிடம் கைப்பேசி நினைவுக்கு வருகிறது. ஒரு செய்தியைப் பார்க்கிறோம். பிறகு ஒரு காணொலி. அதற்குப் பிறகு இன்னொன்று.
சில நேரம் கழித்து புத்தகத்தைப் பார்க்கும்போது, அதே பக்கம் நம்மை நோக்கிப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது!
இது பல மாணவர்களின் அனுபவம். இன்றைய உலகில் தகவல்கள் நம்மைத் தேடி வரும் நிலையில், கவனத்தை ஒரே இடத்தில் வைத்திருப்பது ஒரு முக்கியமான கற்றல் திறனாகிவிட்டது.
கவனம் ஏன் சிதறுகிறது?
கவனச்சிதறலுக்கு கைப்பேசி மட்டும் காரணம் அல்ல. துாக்கமின்மை, சோர்வு, பதற்றம், ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளைச் செய்ய முயற்சிப்பது, படிக்க வேண்டிய பாடம் மிகவும் கடினமாகத் தோன்றுவது போன்ற பல காரணங்களும் இருக்கலாம்.
“நான் கவனம் செலுத்தவே முடியவில்லை” என்று முடிவு செய்வதற்குப் பதிலாக, “என்ன காரணத்தால் என் கவனம் சிதறுகிறது?” என்று முதலில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
சிறிய இலக்கு வையுங்கள்
“இன்று முழு அறிவியல் பாடத்தையும் படித்துவிட வேண்டும்” என்ற இலக்கு சில நேரங்களில் மிகப்பெரியதாகத் தோன்றலாம்.
அதற்குப் பதிலாக, “அடுத்த 30 நிமிடங்களில் இந்த இரண்டு தலைப்புகளைப் படிப்பேன்” என்று இலக்கைச் சிறியதாகமாற்றுங்கள்.
ஒரே நேரத்தில் ஒரு வேலை
படிக்கும்போது இசை கேட்பது, கைப்பேசியைப் பார்ப்பது, நண்பருடன் பேசுவது, புத்தகத்தைப் படிப்பது என்று பல வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்வது திறமையாகத் தோன்றலாம்.
ஆனால் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தில் முழுக் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரங்களில், ஒரே வேலையில் கவனம் செலுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
“இப்போது நான் கணிதம் மட்டும்” என்று முடிவு செய்யுங்கள். கணிதம் முடிந்த பிறகு அடுத்த வேலையைப் பார்க்கலாம்.
கைப்பேசிக்கு ஒரு எல்லை
கைப்பேசியை முழுமையாகத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாது. கல்விக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. ஆனால் படிக்கும் நேரத்தில் அது நம்மைக் கட்டுப்படுத்துகிறதா, நாம் அதைக் கட்டுப்படுத்துகிறோமா என்பதுதான் முக்கியம்.
படிக்கும் நேரத்தில் தேவையில்லாத அறிவிப்புகளை நிறுத்தலாம். கைப்பேசியை மேசையின் மேல் வைத்திருப்பதற்குப் பதிலாக வேறு இடத்தில் வைக்கலாம். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும் அதைச் சரிபார்க்கும் பழக்கத்தையும் உருவாக்கலாம்.
சுற்றுப்புறம் மாற்றுங்க...
படிக்கும் இடம் எப்போதும் கவனச்சிதறலை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருந்தால், கவனம் செலுத்துவது கடினமாக இருக்கும்.
மேசையில் தேவையான புத்தகங்களையும் எழுதுபொருட்களையும் மட்டும் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். தேவையில்லாத பொருட்களை அகற்றுங்கள். படிக்கத் தொடங்குவதற்கு முன்பே தேவையான புத்தகங்கள், குறிப்புகள், தண்ணீர் போன்றவற்றை அருகில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
சிறிய இடைவெளி அவசியம்
பல மணி நேரம் இடைவிடாமல் படிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதும் கவனச்சிதறலுக்கு காரணமாகலாம்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கவனமாகப் படித்த பிறகு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்போது நடக்கலாம், தண்ணீர் குடிக்கலாம், கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்கலாம். ஆனால், இடைவேளை என்ற பெயரில் கைப்பேசியில் நீண்ட நேரம் மூழ்கிவிடக் கூடாது. இல்லாவிடில் படிப்பு நேரமும் முடிந்துவிடும்!
மனம் ஓடினால்என்ன செய்வது?
படிக்கும்போது “நேற்று நடந்தது என்ன?”, “நண்பருக்கு என்ன பதில் அனுப்புவது?”, “அந்த காணொலியைப் பார்க்க வேண்டும்” என்று மனம் வேறு பக்கம் செல்லலாம்.
அந்த எண்ணத்துடன் போராட வேண்டியதில்லை. ஒரு சிறிய தாளில் அதை எழுதிவிட்டு, “இதைப் படிப்பு முடிந்த பிறகு பார்க்கலாம்” என்று சொல்லிக்கொள்ளுங்கள்.
துாக்கம் முக்கியம்
ஒழுங்கான துாக்கத்துடன் படிப்பு நேரத்தைத் திட்டமிடுவது நல்லது. “இன்னும் ஒரு மணி நேரம் படிக்க வேண்டும்” என்பதற்காக மறுநாள் முழுவதும் சோர்வாக இருப்பதைவிட, திட்டமிட்டு படித்து ஓய்வெடுப்பது பல நேரங்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஒரு முக்கியமான விஷயம்
கவனச்சிதறல் வந்துவிட்டால், “என்னால் படிக்கவே முடியாது” என்று முடிவு செய்துவிடாதீர்கள்.
கவனம் என்பது பிறவியிலேயே கிடைக்கும் ஒரு திறமை மட்டும் அல்ல. அதை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும். சுற்றுப்புறத்தைச் சரிசெய்தல், கைப்பேசிக்கு எல்லை வைப்பது, சிறிய இலக்குகளை அமைத்தல், இடைவெளி எடுத்தல், போதுமான துாக்கம் ஆகியவை அதற்கு உதவும்.
கவனத்தை வென்ற மாணவன், படிக்கும் நேரத்தையும் வெல்லத் தொடங்குகிறான்.
கவனம் ஒரு பயிற்சி: ஒரே நாளில் கவனச்சிதறலை முழுமையாக வென்றுவிட முடியாது. தினமும் சிறிது நேரம் கவனமாகப் படிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இன்று 20, நாளை 25 மற்றும் பின்னர் 30 நிமிடங்கள். இப்படி படிப்படியாக கவனத்தைப் பயிற்சி செய்யலாம்.