கையெழுத்து அழகு ஏன் அவசியம்?

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ADDED : அக் 09, 2026 09:06 PM
க ணினி, கைப்பேசி, மின்னணு சாதனங்கள் என எழுதும் முறைகள் மாறிவிட்டாலும்,கையெழுத்தின்முக்கியத்துவம்இன்னும் குறையவில்லை.
குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு கையால் எழுதுவது ஒரு பாடத்தைப் புரிந்துகொண்டு நினைவில் பதியச் செய்யும் பயிற்சியாகவும் அமைகிறது. அதனால் கையெழுத்தை வெறும் அழகுக்கான விஷயமாக மட்டும் பார்க்கமுடியாது.
வாசிக்க எளிதாக
ஒரு மாணவன் எவ்வளவு நன்றாகப் படித்திருந்தாலும், அவன் எழுதுவது மற்றவர்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாத அளவுக்கு இருந்தால் அந்த அறிவை வெளிப்படுத்துவது சிரமமாகிவிடும். தெளிவான கையெழுத்து, எழுதப்பட்ட கருத்தை ஆசிரியரும் மற்றவர்களும் எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளஉதவுகிறது.
குறிப்பாக தேர்வுத் தாளில் தெளிவான எழுத்து முக்கியமானது.
சிந்தனையும் எழுத்தும்
கையால் எழுதும்போது நாம் நினைப்பதை வார்த்தைகளாக மாற்றி, அவற்றை வரிசைப்படுத்தி எழுதுகிறோம். இதனால் கருத்துகளை ஒழுங்குபடுத்தும் பழக்கம் உருவாகிறது. குறிப்பெடுத்தல், சுருக்கமாக எழுதுதல், முக்கியமான தகவல்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் போன்ற திறன்களுக்கும் இதுஉதவுகிறது.
பொறுமையின் பயிற்சி
அழகான கையெழுத்து ஒரே நாளில் உருவாகாது. எழுத்தின் அளவு, இடைவெளி, வரிகளின் நேர்த்தி, வேகம் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தால்தான் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு பொறுமையும் கவனமும்வளர்கின்றன.
அழகு மட்டும் அல்ல
கையெழுத்து அழகு என்றால் அலங்காரமாக எழுதுவது என்று அர்த்தமல்ல. மிக அழகாக எழுத வேண்டும் என்பதைக் காட்டிலும், தெளிவாகவும் சீராகவும் வாசிக்கக்கூடிய வகையிலும் எழுதுவது முக்கியம். ஒவ்வொருவரின் கையெழுத்தும் தனித்தன்மை கொண்டது. எனவே மற்றவர்களின் எழுத்தைப் போலவே எழுத வேண்டும்என்பதில்லை.
டிஜிட்டல் காலத்திலும்…
நாம் தட்டச்சு செய்யும் வேகம் அதிகரித்தாலும், குறிப்பெழுதுதல், தேர்வு எழுதுதல், கையொப்பமிடுதல், தனிப்பட்ட குறிப்புகளைப் பதிவு செய்தல் போன்றவற்றில் கையெழுத்து தொடர்ந்து பயன்படுகிறது. அதனால் மாணவர்கள் தினமும் சில நிமிடங்களாவது கையால் எழுதும் பழக்கத்தைத் தொடர்வது நல்லது.
இறுதியில், நல்ல கையெழுத்து என்பது வெறும் அழகான எழுத்து அல்ல; “நான் சொல்ல நினைப்பதை, மற்றவர் எளிதாகப் படித்துப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்” என்ற அக்கறையின் வெளிப்பாடு.
ஒரு பக்கத்தின் கதை
தேர்வு முடிந்து இரண்டு மாணவர்கள் தங்கள் விடைத்தாள்களைப் பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
“நான் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் எழுதிட்டேன். ஆனால் மதிப்பெண் குறைவாக வந்துடுச்சு!” என்றான் அருண்.
அவன் எழுதிய விடைத்தாளைப் பார்த்த ஆசிரியர் ஒரு பக்கத்தை எடுத்துக் காட்டினார். விடைகள் சரியாக இருந்தன. ஆனால் எழுத்துக்கள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கிடந்தன. சில வார்த்தைகள் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
“உனக்குத் தெரிந்த பதில் உன் தாளில் இருக்கிறது. ஆனால் அதை என்னால் முழுமையாகப் படிக்க முடியவில்லை,” என்றார் ஆசிரியர்.
அந்த வார்த்தை அருணை யோசிக்க வைத்தது.
அன்று முதல் தினமும் பத்து நிமிடங்கள் கையெழுத்துப் பயிற்சி செய்தான். எழுத்தை அழகுபடுத்துவதைக் காட்டிலும், ஒவ்வொரு எழுத்தும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்தினான்.
சில மாதங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் தேர்வு வந்தது.
இந்த முறை அவன் விடைத்தாளைப் பார்த்த ஆசிரியர் சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தை:
“இப்போது உன் அறிவும் தெரிகிறது; உன் எழுத்தும் அதைத் தெளிவாகச் சொல்கிறது!”
கையெழுத்தின் அழகு என்பது அலங்காரம் அல்ல. நம் எண்ணங்களை மற்றவர் தடையின்றிப் புரிந்துகொள்ளச் செய்யும் ஒரு பாலம்.