நாகர்கோவில் – கோவை ரயில் இயக்கம் மாற்றம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ நாகர்கோவில் – கோவை ரயில் இயக்கம் மாற்றம்
ADDED : ஆக 14, 2026 08:31 PM
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திருப்பூர், ஆக. 15 –
மதுரை கோட்டத்தில் நடக்கும் பொறியியல் பணிகளால், கோவை–நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் இயக்கத்தில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
நாகர்கோவிலில் இருந்து கோவை வரும் ரயில் (எண்: 16321) ஆக. 17, 22, 25, 27, 29 மற்றும் செப். 1 ஆகிய தேதிகளில் விருதுநகர்–காரைக்குடி–திருச்சி–கரூர் வழியாக இயக்கப்படும். இதனால் மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட வழக்கமான ஸ்டேஷன்களில் நிற்காது. பயணிகள் வசதிக்காக அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை ஸ்டேஷன்களில் கூடுதலாக நிறுத்தப்படும்.
செப்., 3-ல் கோவையில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு செல்லும் ரயில் (16322) கரூர்–விருதுநகர் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும்.