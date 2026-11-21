UPDATED : நவ 21, 2026 11:46 PM
ADDED : நவ 21, 2026 11:46 PM
பல்லடம்: பல்லடம், திருச்சி சாலையில் இருந்து பிரியும் பெத்தாம்பாளையம் ரோடு, நல்லுார்பாளையம், மலையம்பாளையம், பெத்தாம்பாளையம் வழியாக கணபதிபாளையம் செல்கிறது. பொங்கலுார், திருப்பூர் – தாராபுரம் ரோடு, திருப்பூர் – பல்லடம் ரோடு ஆகியவற்றை இணைக்கும் வழித்தடமாக இருப்பதால், கிராம மக்கள் பலரும் இந்த ரோட்டை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட இந்த ரோடு, தற்போது வளைந்து நெளிந்து காணப்படுகிறது. சாலையின் பல இடங்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதுடன், ஒரே சீரான மட்டத்தில் இல்லாமல் மேடு பள்ளங்களாகவும் உள்ளது. இதனால், இவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனர். குறிப்பாக, இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.
எனவே, வளைந்து நெளிந்து, மேடு பள்ளங்களுடன் காணப்படும் இந்த ரோட்டை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.