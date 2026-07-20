/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ மூத்தோர் தடகளம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:00 AM
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திருப்பூர்: வெட்டரன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பில், மூன்றாம் ஆண்டு மூத்தோர் தடகளப்போட்டி, செப். 27ம் தேதி நடக்கிறது. சிக்கண்ணா கல்லுாரி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ள இப்போட்டியில், 30 வயதுக்கு மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கலாம். ஓட்டம், நடைபோட்டி, நீளம், மும்முறை தாண்டுதல், சங்கிலி குண்டு எறிதல், ஈட்டி, வட்டு, குண்டு எறிதல் ஆகிய போட்டிகள் நடக்கிறது.
30 - 49, 50 - 69, 70 வயது வரை உள்ளவர்கள் என மூன்று பிரிவுகளாக போட்டி நடைபெறும். மேலும் விபரங்களுக்கு 63807 66775.