திறன் மிக்க தொழிலாளர்கள்; திருப்பூரின் அடுத்த சவால்
திறன் மிக்க தொழிலாளர்கள்; திருப்பூரின் அடுத்த சவால்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 05:03 AM
தி ருப்பூரில் தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றன. இயந்திரங்கள் இருக்கின்றன. ஆர்டர்கள் வருகின்றன. ஆனால், அவற்றை இயக்கத் தேவையான மனிதவளம் போதுமான அளவில் இருக்கிறதா?
பின்னலாடைத் தொழிலில் உற்பத்தி அதிகரிக்கும்போது தொழிலாளர்களின் தேவையும் அதிகரிக்கிறது. ஒரு ஆடை உருவாக நுால் முதல் பொதியிடுதல் வரை பல்வேறு பணிகள் நடைபெறுவதால், ஒவ்வொரு நிலையிலும் திறமையான பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.
குறிப்பாக தையல், வெட்டுதல், இயந்திர இயக்கம், தரப் பரிசோதனை, அச்சிடுதல், சாயம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் அனுபவமும் திறமையும் முக்கியம்.
வெளியூரை நம்பும் நிலை
திருப்பூரின் தொழில் வளர்ச்சியில் வெளிமாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரும் தொழிலாளர்களின் பங்களிப்பும் முக்கியமானதாக உள்ளது. உற்பத்தி அதிகரிக்கும் காலங்களில் இவர்களின் பங்களிப்பு மேலும் தேவைப்படுகிறது.
ஆனால் தொழிலாளர்கள் வந்து பணியாற்றுவதற்கு வேலை மட்டும் போதாது. தங்குமிடம், போக்குவரத்து, பாதுகாப்பு, உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் முக்கியம்.
ஒரு தொழில் நகரமாக திருப்பூர் வளரும்போது, தொழிலாளர்களுக்கான வாழ்க்கைச் சூழலும் அதற்கேற்ப மேம்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது.
இளைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு
இதே நேரத்தில் திருப்பூரில் உள்ள இளைஞர்களுக்கும் பின்னலாடைத் தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.
முன்பு தையல் மற்றும் உற்பத்திப் பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் இருந்தது. இப்போது கணினி வழி வடிவமைப்பு, இயந்திர இயக்கம், தரக் கட்டுப்பாடு, உற்பத்தி மேலாண்மை, சரக்கு மேலாண்மை போன்ற பணிகளுக்கும் திறமையான பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.
இதனால் பின்னலாடைத் தொழில் என்பது தையல் பணியை மட்டுமே கொண்ட துறை என்ற பார்வை மாறி வருகிறது.
இயந்திரம் வந்தாலும்...
தானியங்கி இயந்திரங்கள் அதிகரிப்பதால் மனிதர்களின் தேவை குறையும் என்று கருதுவது முழுமையான பார்வை அல்ல.
மாறாக, இயந்திரத்தை இயக்கவும், அதன் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்கவும், கோளாறுகளை அடையாளம் காணவும், உற்பத்தித் தரத்தைச் சரிபார்க்கவும் புதிய திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன.
அதாவது, தொழில்நுட்பம் வளரும்போது தொழிலாளியின் பணியின் தன்மையும் மாறுகிறது.
பயிற்சிதான் முக்கியம்
திருப்பூரின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் தொழில் நிறுவனங்களும் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது.
தொழிற்சாலைகளுக்குத் தேவையான திறன்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப இளைஞர்களுக்குப் பயிற்சி வழங்கினால் வேலை தேடும் இளைஞர்களுக்கும் தொழிலாளர்களைத் தேடும் நிறுவனங்களுக்கும் பயன் கிடைக்கும்.
குறிப்பாக குறுகிய காலப் பயிற்சி, பணியிடப் பயிற்சி, இயந்திரப் பயிற்சி போன்றவை அதிகம் பயன்படக்கூடும்.
பெண்களுக்கான வாய்ப்பு
பின்னலாடைத் தொழிலில் பெண்களின் பங்களிப்பு ஏற்கனவே குறிப்பிடத்தக்கது. எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான பணிச்சூழல், போக்குவரத்து, வேலை நேரத்தில் நெகிழ்வுத்தன்மை போன்ற வசதிகள் கிடைத்தால் மேலும் பலர் தொழில்துறைக்குள் வருவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
இது தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதுடன், குடும்ப வருமானத்துக்கும் உதவக்கூடியதாக இருக்கும்.
ஒரு லட்சம் கோடி இலக்கு
திருப்பூர் ரூ.1 லட்சம் கோடி ஏற்றுமதி என்ற இலக்கை நோக்கி செல்லும்போது, தொழிலாளர்களின் திறனும் எண்ணிக்கையும் முக்கியமானதாகிறது.
புதிய ஆர்டர்களை ஏற்கும் திறன் தொழிற்சாலைகளிடம் இருந்தாலும், அவற்றை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் தயாரித்து அனுப்புவதற்கான மனிதவளம் இல்லையென்றால் வளர்ச்சியின் வேகம் பாதிக்கப்படலாம்.
அதனால், அடுத்த கட்டத்தில் தொழிற்சாலைகளுக்கு இயந்திர முதலீடு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு மனிதவள மேம்பாடும் முக்கியம்.
திருப்பூரின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு அடுத்த தேவையானது அதிகமான தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்ல. திறமையான தொழிலாளர்கள்.
தொழில்நுட்பத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் தொழிலாளர்கள்.
புதிய பணிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் தொழிலாளர்கள்.
அவர்களை உருவாக்குவதற்கான பயிற்சி அமைப்பும் அதே வேகத்தில் வளர வேண்டும்.