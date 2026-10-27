நாளை மின் நிறுத்தம் (28 ம் தேதி)

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:24 PM
காலை, 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 வரை
குமார் நகர் துணை மின் நிலையம்
ராமமூர்த்தி நகர், பி.என்., ரோடு, ராமையா காலனி, ரங்கநாதபுரம், ஈ.ஆர்.பி., நகர், கொங்கு நகர், அப்பாச்சி நகர், கோல்டன் நகர், பவானி நகர், திருநீலகண்டபுரம், எஸ்.வி., காலனி, பண்டிட் நகர், கொங்கு மெயின் ரோடு, வ.உ.சி., நகர், டி.எஸ்.ஆர்., லே அவுட், முத்து நகர், பிரிட்ஜ்வே காலனி, குத்துாஸ்புரம், என்.ஆர்.கே., புரம், வெங்கடேசபுரம், குமரானந்தபுரம், டீச்சர்ஸ் காலனி, 60 அடி ரோடு, இட்டேரி ரோடு, அருள் ஜோதிபுரம், நெசவாளர் காலனி, திருமலை நகர், சந்திரா காலனி, முருகானந்தபுரம், எம்.எஸ்., நகர், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் லட்சுமி நகர் பகுதிகள்.
காலை 9:00 முதல் மாலை 4:00 மணி வரைகானுார்புதுார் துணை மின் நிலையம்
கானுார், அல்லப்பாளையம், கஞ்சப்பள்ளி, ராமநாதபுரம், செட்டிப்புதுார், ஆலத்துார், தொட்டிபாளையம், குமாரபாளையம், மொண்டிபாளையம், தாசராபாளையம், ஆம்போதி, பசூர் ஒரு பகுதி, பெத்தநாயக்கன்பாளையம் ஒரு பகுதி.