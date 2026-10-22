/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வேலை வாய்ப்பு முகாம்
UPDATED : அக் 16, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:06 PM
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விழுப்புரம்: வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நடந்த தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 56 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடந்தது. இதில், 21 தனியார் துறை நிறுவனங்கள் ஆட்களை தேர்வு செய்தனர்.
முகாமில் பங்கேற்ற 187 பேரில் 5 மாற்றுத்திறனாளி உட்பட 56 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது. மேலும், 9 பேர் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
ஏற்பாடுகளை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்கள் செய்திருந்தனர்.