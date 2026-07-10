﻿ வாறுகால் பாலம் சேதம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:04 AM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் கே.கே. நகரில் தெருவில் சேதம் அடைந்துள்ள பாலத்தால் குடியிருப்போர் அவதிப்படுகின்றனர்.
திருத்தங்கல் கே.கே. நகரில் சத்யா நகர் மெயின் ரோட்டில் இருந்து தெருவிற்குள் செல்லும் ரோட்டில் வாறுகாலில் பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் 200 க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. தவிர அருகில் உள்ள தெருக்களுக்கும் இதன் வழியாகத்தான் மக்கள் சென்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த பாலம் சேதமடைந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றது. சற்று கவனம் சிதறினாலும் நடந்து செல்பவர்களை கம்பிகள் பதம் பார்த்து விடுகிறது.
இதில் டூவீலர்கள் சென்று வருவதே பெரிதும் சிரமமாக உள்ளது. அவசர தேவைக்கு ஆட்டோ வருவதிலும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. குழந்தைகள், பெரியவர்கள் தடுமாறி கீழே விழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் இரவில் டூவீலர்கள், சைக்கிளில் செல்பவர்கள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்க நேரிடுகிறது.
எனவே இங்கு சேதம் அடைந்த பாலத்தை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும் என குடியிருப்பு வாசிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.