முளைக் கொட்டு திருவிழா

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:36 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 PM
சத்திரப்பட்டி:ரசத்திரப்பட்டியில் முளைக் கொட்டு திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள், சிறுமிகள் உள்ளிட்டோர் முளைப்பாரி எடுத்து தங்கள் நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர்.
சத்திரப்பட்டி, சங்கரபாண்டியபுரம், அய்யனாபுரம் பகுதிகளில் நெசவுத் தொழிலை ஆதாரமாக கொண்ட சமூகத்தினரின் ஆடிமுளைக் கொட்டு திருவிழா விழாவை முன்னிட்டு அந்தந்த பகுதி வீடுகளில் விரதம் இருந்து வளர்த்த முளைப்பாரிகளை செல்வமுளை மாரியம்மன், யோக மாரியம்மன், ஜெய மாரியம்மன் உள்ளிட்ட கோயில் முன்பு வைத்து வழிபட்டனர். பின்னர் முளைப்பாரிகளை பெண்கள், குழந்தைகள் எடுத்து அனைத்து தெரு வழியாக சுற்றி வந்து துரை மடம் அருகே கிணற்றில் முளைப்பாரிகளை கரைத்தனர்.விழாவை முன்னிட்டு தங்கச் சப்பரம் ஊர்வலம் நடைபெற்றது.
விழாவையடுத்து மருத்துவ துணி உற்பத்தியாளர்கள், பேண்டேஜ் உற்பத்தியாளர்கள், பேண்டேஜ் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலைகள் ஒரு வாரம் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை சத்திரப்பட்டி ஊர் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் செய்தனர்.