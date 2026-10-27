/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/நாளை (அக். 28) மின்தடை
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:07 PM
அ நிறம் | அளவு
காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி
பாறைப்பட்டி, விஸ்வநத்தம், மாரியம்மன் கோயில், பஸ் ஸ்டாண்ட், ஜக்கம்மாள் கோயில், நாரணாபுரம் ரோடு, சுற்றுப் பகுதிகள்.
சிவகாசி அர்பன், காரனேசன் காலனி, பழனியாண்டவர் புரம் காலனி, நேரு ரோடு, நெல் கடை முக்கு, அஞ்சல் அலுவலகம், பத்திரப்பதிவு அலுவலகம், பராசக்தி காலனி, வடக்கு ரத வீதி, வேலாயுதம் ரஸ்தா, அண்ணா காலனி, சுற்றுப்பகுதிகள்.
நாரணாபுரம், பள்ளபட்டி, லிங்கபுரம் காலனி, ராஜீவ் காந்தி நகர், கண்ணா நகர், அம்மன் நகர், காமராஜபுரம், 56 வீட்டு காலனி, ஐஸ்வர்யா நகர், அரசன் நகர், சீனிவாசன் நகர், பர்மா காலனி, போஸ் காலனி, முத்துராமலிங்கம் நகர், இந்திரா நகர், முருகன் காலனி, எம்ஜிஆர் காலனி, மீனாட்சி காலனி.