சில வரிகள்: அக். 25

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துாத்துக்குடி: நாசரேத், கைலாசபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் இஸ்ரவேல், 41.
இவரது தம்பி சாமுவேல், 36. இருவரும் சகோதரர்கள். இவர்கள், நேற்று காலை ஒன்றாக அமர்ந்து மது குடித்தனர். அப்போது, அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில், இஸ்ரவேல், சாமுவேலை இரும்பு தடியால் அடித்து கொன்றார்.
ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
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துாத்துக்குடி: நாசரேத், கைலாசபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் இஸ்ரவேல், 41.
இவரது தம்பி சாமுவேல், 36. இருவரும் சகோதரர்கள். இவர்கள், நேற்று காலை ஒன்றாக அமர்ந்து மது குடித்தனர். அப்போது, அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில், இஸ்ரவேல், சாமுவேலை இரும்பு தடியால் அடித்து கொன்றார்.