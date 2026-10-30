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/செய்திகள்/தமிழகம்/சில வரிகள்: அக். 31

சில வரிகள்: அக். 31

சில வரிகள்: அக். 31

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 30, 2026 06:07 PM

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UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 30, 2026 06:07 PM

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எஸ்.சி., – எஸ்.டி., பள்ளி மாணவர்களுக்கு, உயர்கல்வி நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க, தகுதியான நிறுவனங்களை, அரசு தேர்வு செய்யாமல், காலதாமதம் செய்து வருவதால், மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

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