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/செய்திகள்/தமிழகம்/கேபிள் திருட முயற்சி

கேபிள் திருட முயற்சி

கேபிள் திருட முயற்சி

UPDATED : அக் 10, 2026 05:07 AM

ADDED : அக் 10, 2026 01:38 AM

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UPDATED : அக் 10, 2026 05:07 AM ADDED : அக் 10, 2026 01:38 AM

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சென்னை: சென்னை தி.நகரில் உள்ள பி.எஸ்.என்.எல்., தொலைபேசி இணைப்பு பெட்டியை நேற்று உடைத்து, செம்புக் கம்பிகளைத் திருட முயன்ற விழுப்புரம் மாவட்டம், செல்லங்குப்பத்தைச் சேர்ந்த பேரரசன், 20, என்பவரை கைது செய்த போலீசார், அவரது கூட்டாளி இருவரை தேடி வருகின்றனர்.

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