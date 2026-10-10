மதுராந்தகம் இறுதி ஓட்டு விபரம்

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பதிவான ஓட்டுகள்;
ஆண்; 1,04,926
பெண்; 1,08,797
இதர – 65
மொத்தம் 1,84,428
வேட்பாளர்கள் வாங்கிய ஓட்டுக்கள்:
கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் ஓட்டு
த.வெ.க., – மரகதம் குமரவேல் 74,048
தி.மு.க., – பரந்தாமன் 54,008
அ.தி.மு.க., – கணிதா சம்பத் 47,450
நாம் தமிழர் கட்சி – ஜானகிராமன் 2,709
கம்யூனிஸ்ட் – சுகந்தி 1,986
UPDATED : அக் 10, 2026 02:11 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:09 AM
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பதிவான ஓட்டுகள்;
ஆண்; 1,04,926
பெண்; 1,08,797
இதர – 65
மொத்தம் 1,84,428
வேட்பாளர்கள் வாங்கிய ஓட்டுக்கள்:
கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் ஓட்டு
த.வெ.க., – மரகதம் குமரவேல் 74,048
தி.மு.க., – பரந்தாமன் 54,008
அ.தி.மு.க., – கணிதா சம்பத் 47,450
நாம் தமிழர் கட்சி – ஜானகிராமன் 2,709
கம்யூனிஸ்ட் – சுகந்தி 1,986