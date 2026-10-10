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மதுராந்தகம் இறுதி ஓட்டு விபரம்

மதுராந்தகம் இறுதி ஓட்டு விபரம்

UPDATED : அக் 10, 2026 02:11 AM

ADDED : அக் 10, 2026 02:09 AM

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UPDATED : அக் 10, 2026 02:11 AM ADDED : அக் 10, 2026 02:09 AM

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பதிவான ஓட்டுகள்;

ஆண்; 1,04,926

பெண்; 1,08,797

இதர – 65

மொத்தம் 1,84,428

வேட்பாளர்கள் வாங்கிய ஓட்டுக்கள்:

கட்சிகள் வேட்பாளர்கள் ஓட்டு

த.வெ.க., – மரகதம் குமரவேல் 74,048

தி.மு.க., – பரந்தாமன் 54,008

அ.தி.மு.க., – கணிதா சம்பத் 47,450

நாம் தமிழர் கட்சி – ஜானகிராமன் 2,709

கம்யூனிஸ்ட் – சுகந்தி 1,986

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