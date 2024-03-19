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புதிய ரயில்கள் இயக்க ரயில்வே அனுமதி

புதிய ரயில்கள் இயக்க ரயில்வே அனுமதி

ADDED : மார் 19, 2024 01:39 AM

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ADDED : மார் 19, 2024 01:39 AM

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சென்னை : மேட்டுப்பாளையம் - துாத்துக்குடி, மங்களூரு - ராமேஸ்வரத்துக்கு புதிய ரயில்கள் இயக்க ரயில்வே வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

எனவே, பயணியர் தேவை அதிகமாக உள்ள முக்கிய வழித்தடங்களில் கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், மேட்டுப்பாளையம் - துாத்துக்குடி மற்றும் கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூரு - ராமேஸ்வரம் இடையே புதிய ரயில்களின் சேவையை துவங்க, ரயில்வே வாரியம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

 துாத்துக்குடியில் இருந்து வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு, 10:50 மணிக்கு புறப்படும் விரைவு ரயில், மறுநாள் காலை 7:15 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையம் செல்லும்.

மறுமார்க்கமாக, மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து வெள்ளி, ஞாயிறுகளில் இரவு 8:00 மணிக்கு புறப்படும் விரைவு ரயில் மறுநாள் அதிகாலை 4:20 மணிக்கு துாத்துக்குடிக்கு செல்லும். இந்த ரயில் கோவில்பட்டி, சாத்துார், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம், பழனி, உடுமலைபேட்டை, பொள்ளாச்சி வழியாக இயக்கப்படும்

 கர்நாடகா மாநிலம், மங்களூரில் இருந்து சனிக்கிழமைகளில் இரவு 7:30 மணிக்கு புறப்படும் விரைவு ரயில் மறுநாள் காலை 11:45 மணிக்கு ராமேஸ்வரம் செல்லும்.

 மறுமார்க்கமாக, ஞாயிறுகளில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மதியம் 2:00 மணிக்கு புறப்படும் விரைவு ரயில் மறுநாள் அதிகாலை 5:50 மணிக்கு செல்லும். இந்த ரயில் ராமநாதபுரம், மானாமதுரை, மதுரை, திண்டுக்கல், பழனி, பொள்ளாச்சி வழியாக இயக்கப்பட உள்ளன.

இதற்கான, அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை, தெற்கு ரயில்வே விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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