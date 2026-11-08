இன்று 25 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு; வானிலை மையம்
இன்று 25 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு; வானிலை மையம்
UPDATED : நவ 08, 2026 02:55 PM
ADDED : நவ 08, 2026 02:22 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 02:55 PM ADDED : நவ 08, 2026 02:22 PM
சென்னை: தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், அதனையொட்டி உள்ள கேரள கடலோரப் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதனால், தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.
அந்த வகையில், தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 18 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எந்தெந்த மாவட்டங்கள்
* சென்னை
* செங்கல்பட்டு
* காஞ்சிபுரம்
* திருவள்ளூர்
* விழுப்புரம்
* கடலூர்
* மதுரை
* திண்டுக்கல்
* அரியலூர்
* பெரம்பலூர்
* கரூர்
* திருச்சி
* ஈரோடு
* சேலம்
* நாமக்கல்
* தர்மபுரி
* கிருஷ்ணகிரி
* திருப்பத்தூர்
* புதுச்சேரி
* காரைக்கால், இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.