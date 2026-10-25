ஆதாரம் இருந்தால் வெளியிடுங்கள் அமைச்சர் ரமேசுக்கு தி.மு.க., சவால்
ஆதாரம் இருந்தால் வெளியிடுங்கள் அமைச்சர் ரமேசுக்கு தி.மு.க., சவால்
ADDED : அக் 25, 2026 02:31 PM
சென்னை: ‘‘ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கமிஷனர் அலுவலகத்தில், தி.மு.க., ஆட்சியில் மழைநீர் தேங்கியதற்கான ஆதாரம் இருந்தால், அமைச்சர் ரமேஷ் அதை வெளியிட வேண்டும்,’’ என, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்தார்.
சென்னை அம்பத்துாரில் நேற்று, அவர் அளித்த பேட்டி:
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உயர் அதிகாரிகளை நீண்ட நேரம் நிற்க வைத்து கொண்டு, அமைச்சர் ரமேஷ் காருக்குள் அமர்ந்தபடி மொபைல் போனில் பேசினார். அவர் யாரிடம் பேசினார் என்பதை கூற வேண்டும். ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலகம், ‘பூத் பங்களா’ போல இருந்தது. அதற்கு, தி.மு.க., ஆட்சியில் 10.5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி புது கட்டடத்தை கட்டினோம்.
ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கமிஷனர் அலுவலகத்தில், மழைநீர் தேங்கியது தொடர்பாக, நாங்கள் வீடியோ பதிவிட்டோம். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ், கடந்த 2024ம் ஆண்டு அதே அலுவலகத்தில் தண்ணீர் தேங்கியதற்கான வீடியோ இருப்பதாக கூறியுள்ளார். அப்படி அவர் கூறியது போல ஆதாரம் இருந்தால், அதை வெளியிட வேண்டும். நாங்கள் கட்டமைப்பை உருவாக்கியதால் தான், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், மழைநீர் தேங்காமல் இருந்தது. உண்மைக்கு மாறாகவும் ‘ட்ரோல்’ செய்யும் வகையிலும் பேசுவது, தி.மு.க.,விற்கு பழக்கம் அல்ல.
நடிகர் தனுஷின் அரசியல் வருகை என்பது குறித்து, எப்போது த.வெ.க.,வினர் பதில் கூற தொடங்கினரோ, அப்போதே பயம் வந்து விட்டது என அர்த்தம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.