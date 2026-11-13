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அந்துமணி பதில் – ஒரு கேள்வி

அந்துமணி பதில் – ஒரு கேள்வி

UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 13, 2026 09:54 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 13, 2026 09:54 PM

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அ.காவ்யா, சேலம்:

 முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வழக்கில் தேடப்படும் முக்கிய குற்றவாளிகள் ஒவ்வொருவராக நீதிமன்றத்தில் சரணடைகின்றனரே?

 சரணடைவது மட்டும் நடந்தால் போதாதே... அவர்களிடம் விசாரணையை வேகமாக முடித்து, தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

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