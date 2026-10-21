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/செய்திகள்/தமிழகம்/இன்றைய வானிலை விபரம்

இன்றைய வானிலை விபரம்

இன்றைய வானிலை விபரம்

UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 21, 2026 07:00 PM

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UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 21, 2026 07:00 PM

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இன்றைய வானிலை விபரம்

நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்

சென்னை / 32 / 26

கோவை / 31 / 24

மதுரை / 34 / 24

சேலம் / 31 / 24

ஈரோடு / 30 / 24

வேலுார் / 31 / 24

நாகப்பட்டினம் / 30 / 23

நெல்லை / 31 / 25

திருச்சி / 33 / 24

ஊட்டி / 19 / 12

கொடைக்கானல் / 18 / 12

கன்னியாகுமரி / 33 / 24

ராமேஸ்வரம் / 32 / 25

புதுச்சேரி / 32 / 25

பெங்களூரு / 31 / 21

புதுடில்லி / 33 / 19

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