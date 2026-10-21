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இன்றைய வானிலை விபரம்
நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்
சென்னை / 32 / 26
கோவை / 31 / 24
மதுரை / 34 / 24
சேலம் / 31 / 24
ஈரோடு / 30 / 24
வேலுார் / 31 / 24
நாகப்பட்டினம் / 30 / 23
நெல்லை / 31 / 25
திருச்சி / 33 / 24
ஊட்டி / 19 / 12
கொடைக்கானல் / 18 / 12
கன்னியாகுமரி / 33 / 24
ராமேஸ்வரம் / 32 / 25
புதுச்சேரி / 32 / 25
பெங்களூரு / 31 / 21
புதுடில்லி / 33 / 19
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:00 PM
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இன்றைய வானிலை விபரம்
நகரம் / அதிகபட்சம் / குறைந்தபட்சம் டிகிரி செல்ஷியஸ்
சென்னை / 32 / 26
கோவை / 31 / 24
மதுரை / 34 / 24
சேலம் / 31 / 24
ஈரோடு / 30 / 24
வேலுார் / 31 / 24
நாகப்பட்டினம் / 30 / 23
நெல்லை / 31 / 25
திருச்சி / 33 / 24
ஊட்டி / 19 / 12
கொடைக்கானல் / 18 / 12
கன்னியாகுமரி / 33 / 24
ராமேஸ்வரம் / 32 / 25
புதுச்சேரி / 32 / 25
பெங்களூரு / 31 / 21
புதுடில்லி / 33 / 19