த.வெ.க.,வில் ஐக்கியமாகிறாரா வாசன்?: அந்துமணி பதில்கள்
த.வெ.க.,வில் ஐக்கியமாகிறாரா வாசன்?: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 21, 2026 12:46 AM
UPDATED : அக் 21, 2026 12:47 AM ADDED : அக் 21, 2026 12:46 AM
தேர்தலுக்குத் தேர்தல் அணிமாறும் அவரது மனப்பான்மை தெரிந்தது தானே, கோபிநாத்! விஜய் அவரை கூட்டணியில் சேர்ப்பது குறித்து, சட்டென முடிவெடுக்க மாட்டார் எனத் தெரிகிறது. நான் சொல்வது புரிகிறதல்லவா?
காங்கிரசுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள், ராகுலுக்கு நண்பர்களாக இருக்கின்றனர் என, மல்லிகார்ஜுன கார்கே போட்டு உடைத்து விட்டாரே!
மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டே ஆக வேண்டும். தொட்டிகளை சுத்தம் செய்யும் இயந்திரங்களை அதிகப்படுத்த வேண்டும். சுத்தம் செய்யும் பணிகளுக்கு மனிதர்களை உபயோகிப்பது பெரும் தவறு!
'அரசியல் வியாதி' என்ற ஒரு ரகம் உண்டே... இந்த வியாதியால் பீடித்தவர்கள், தேர்தலில் தங்கள் கட்சி போட்டியிடுவதற்கான செலவைச் செய்யாமல், பர்சை வெளியிலேயே காட்டாமல், கட்சியினரையும் ஏமாற்றி, கட்சியையும் ஏமாற்றுவரே... பழனிசாமி மறந்தது ஏன்?
காங்கிரசில் இணைந்தால், தனித்து செயல்பட முடியாது; எதிர்காலமும் இல்லை என்று, வாசன் எண்ணி இருக்கலாம். த.வெ.க.,வில் ஐக்கியமாக பச்சைக்கொடியும் தெரிகிறது போலிருக்கிறதே!
ஓ அப்படியா... நான்கு ஆண்டுகளாக பருவ மழை காலத்தில், சேகர்பாபு அமெரிக்கா டூர் சென்றுவிட்டாரோ... சென்னையில் இல்லையோ? மேயர் பிரியா கொடுத்த, 'ரெயின் கம்மிங், அதனால் வாட்டர் ஸ்டாண்டிங்' என்ற பேட்டியையெல்லாம், சேகர்பாபு மறந்து விட்டாரோ?