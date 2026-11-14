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சென்னை – 32–24
கோவை – 30–21
மதுரை – 33–23
சேலம் – 31–22
ஈரோடு – 31–23
வேலுார் – 32–21
நாகை – 31–25
நெல்லை – 31–25
திருச்சி – 31–24
ஊட்டி – 17–09
கொடைக்கானல் – 18–10
கன்னியாகுமரி – 33–27
ராமேஸ்வரம் – 32–27
புதுச்சேரி – 32–24
பெங்களூரு – 30–17
புதுடில்லி – 25–18
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
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சென்னை – 32–24
கோவை – 30–21
மதுரை – 33–23
சேலம் – 31–22
ஈரோடு – 31–23
வேலுார் – 32–21
நாகை – 31–25
நெல்லை – 31–25
திருச்சி – 31–24
ஊட்டி – 17–09
கொடைக்கானல் – 18–10
கன்னியாகுமரி – 33–27
ராமேஸ்வரம் – 32–27
புதுச்சேரி – 32–24
பெங்களூரு – 30–17
புதுடில்லி – 25–18