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/செய்திகள்/தமிழகம்/வானிலை

வானிலை

வானிலை

UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM

ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM

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சென்னை – 32–24

கோவை – 30–21

மதுரை – 33–23

சேலம் – 31–22

ஈரோடு – 31–23

வேலுார் – 32–21

நாகை – 31–25

நெல்லை – 31–25

திருச்சி – 31–24

ஊட்டி – 17–09

கொடைக்கானல் – 18–10

கன்னியாகுமரி – 33–27

ராமேஸ்வரம் – 32–27

புதுச்சேரி – 32–24

பெங்களூரு – 30–17

புதுடில்லி – 25–18

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