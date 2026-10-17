அதிக மழைப்பொழிவு எங்கே!

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தமிழகத்தில் இன்று காலை 8:00 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் பதிவான அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு நிலவரத்தை தற்போது காணலாம்.
பகுதி - மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்)
உத்திரமேரூர் - 148
மணலூர்பேட்டை - 121
லப்பைகுடி காடு - 119
பெரம்பலூர் -119
முகையூர் -112
செங்கம் -97
மூங்கில் துறை பட்டு -94
குப்பநத்தம் - 92
கீழச்செருவை -91
காஞ்சிபுரம் - 90
செய்யாறு -89
எறையூர் -89
பெரம்பூர் -87
மாதவரம் -87
ரிஷிவந்தியம் -85
கோடநாடு -80
விருத்தாசலம் -80
தண்டராம்பட்டு -75
மணலி புதுநகரம் -74
சங்கராபுரம் - 74
நுங்கம்பாக்கம் - 69
துறையூர் -68
பாம்பாறு அணை -68
வளவனூர் -65
ADDED : அக் 17, 2026 09:39 AM
அ நிறம் | அளவு
தமிழகத்தில் இன்று காலை 8:00 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் பதிவான அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு நிலவரத்தை தற்போது காணலாம்.
பகுதி - மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்)
உத்திரமேரூர் - 148
மணலூர்பேட்டை - 121
லப்பைகுடி காடு - 119
பெரம்பலூர் -119
முகையூர் -112
செங்கம் -97
மூங்கில் துறை பட்டு -94
குப்பநத்தம் - 92
கீழச்செருவை -91
காஞ்சிபுரம் - 90
செய்யாறு -89
எறையூர் -89
பெரம்பூர் -87
மாதவரம் -87
ரிஷிவந்தியம் -85
கோடநாடு -80
விருத்தாசலம் -80
தண்டராம்பட்டு -75
மணலி புதுநகரம் -74
சங்கராபுரம் - 74
நுங்கம்பாக்கம் - 69
துறையூர் -68
பாம்பாறு அணை -68
வளவனூர் -65