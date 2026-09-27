முதல்வர் விஜய்யை விமர்சிப்பதா? உதயநிதிக்கு அமைச்சர் வினோத் பதிலடி
முதல்வர் விஜய்யை விமர்சிப்பதா? உதயநிதிக்கு அமைச்சர் வினோத் பதிலடி
ADDED : செப் 27, 2026 09:45 AM
ADDED : செப் 27, 2026 09:45 AM
சென்னை: ''தமிழகத்தின் எங்கள் முதல்வரைப் பற்றி நீங்கள் அவதூறாக பேசப் பேச, மக்கள் உங்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளுவார்கள்'' என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதிக்கு வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் பதிலடி கொடுத்தார்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில், தி.மு.க., வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து, நத்தப்பாளையம், மூலனுார் பகுதிகளில் உதயநிதி பேசுகையில் முதல்வர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்தார். இதற்கு பதில் அளித்து அமைச்சர் வினோத் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி தமிழகத்தின் எங்கள் முதல்வரைப் பற்றி நீங்கள் அவதூறாக பேசப் பேச, மக்கள் உங்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளுவார்கள்.
முதல்வரை விமர்சிப்பதாலேயே மக்கள் மனதை மாற்றிவிடலாம் என்று நினைக்காதீர்கள். மக்கள் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும், மக்கள் தங்கள் வாக்கின் மூலம் சரியான பதிலைச் சொல்வார்கள். தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை யாராலும் மாற்ற முடியாது. இவ்வாறு அமைச்சர் வினோத் கூறியுள்ளார்.