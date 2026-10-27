மாணவர் போராட்டத்திற்கு அடிபணிந்தது பிரான்ஸ் அரசு; கல்வி முறையில் அதிரடி சீர்திருத்தம்
மாணவர் போராட்டத்திற்கு அடிபணிந்தது பிரான்ஸ் அரசு; கல்வி முறையில் அதிரடி சீர்திருத்தம்
ADDED : அக் 27, 2026 06:08 AM
ADDED : அக் 27, 2026 06:08 AM
பாரிஸ்: கல்லூரி சேர்க்கை நடைமுறைகளில் குழப்பம், பள்ளிகளுக்கான நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் தாறுமாறாக உயர்ந்துவிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கண்டித்து, பிரான்ஸ் முழுவதும் மாணவர்கள் நடத்திய தொடர் போராட்டங்கள் பெரும் கலவரமாக வெடித்த நிலையில், கல்வி முறையில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களை, அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான் தலைமையிலான அரசு அறிவித்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பள்ளி, கல்லூரிகளை முற்றுகையிட்டு மாணவர்கள் அமைதியான முறையில் தொடங்கிய போராட்டம், நாளடைவில் தொழிலாளர்களின் ஆதரவோடு பெரிதானது. கடந்த அக்., 17ம் தேதி நடைபெற்ற போராட்டம் எல்லை மீறி வன்முறையாக மாறியது. அரசு அலுவலகத்தை போராட்டக்காரர்கள் முற்றுகையிட்டும், தீ வைத்து கொளுத்தினர். கடைகள் சூறையாடப்பட்டு, போலீசாருடன் கடும் மோதல் வெடித்தது. நாடெங்கும் வன்முறை வெடித்ததை அடுத்து, இதுவரை 2,400க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பேச்சுவார்த்தை:
போராட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றதையடுத்து, பிரதமர் செபாஸ்டியன் லெகோர்னு, மாணவர் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளை நேரில் அழைத்து அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, அந்நாட்டின் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பிலிப் பாப்டிஸ்ட், அதிரடி சலுகைகளையும், சீர்திருத்தங்களையும் அறிவித்தார்.
முக்கிய அறிவிப்புகள்:
* மாணவர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்த பார்கோர்சப் என்ற பல்கலை சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் தளம், 2028-க்குள் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு புதிய முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
* 2027 முதல் சேர்க்கைக்கான தகுதி நிபந்தனைகள் வெளிப்படையாக வெளியிடப்படும். நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களும் மாணவர்களுக்கு விளக்கப்படும்.
* உயர்கல்வியில், குறிப்பாக தொழிற்கல்விப் பிரிவுகளில் புதிதாக 15,000 இடங்கள் உருவாக்கப்படும்.
* பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை கணிசமாக அதிகரிக்கப்படும்.
* பள்ளிகளில் ஒரு வகுப்பறைக்கு அதிகபட்சமாக 28 மாணவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர். ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஆசிரியர் குறைப்பு ரத்து செய்யப்பட்டு, கூடுதலாக 500 ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.
* பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளின் கட்டிடங்களைப் புதுப்பிக்கவும், உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் சுமார் 5 பில்லியன் யூரோ(ரூ. 51,000 கோடிக்கு மேல்) கடனுதவி மற்றும் நிதி வழங்கப்படும்.
அடங்குமா போராட்டம்?
அரசின் இந்த வாக்குறுதிகளைச் சில மாணவர் அமைப்புகள் வரவேற்றாலும், கோரிக்கைகள் முழுமையாக நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என அறிவித்துள்ளன. வரும் அக்., 31 அன்றும், அதைத் தொடர்ந்து நவ., 5ம் தேதி நாடு தழுவிய வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்திற்கு, தொழிற்சங்கங்கள், மாணவர் கூட்டமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளதால், பிரான்சில் இன்னும் பதற்றம் நீடிக்கிறது.