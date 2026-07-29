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'ஹோ ண்டா மோட்டார்சைக்கிள்ஸ்' நிறுவனம், ஒரே நாளில் 10 இருசக்கர வாகனங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதில், ஆறு புதிய வாகனங்களும், நான்கு மேம்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களும் அடங்கும். இவை, பெட்ரோல், இ.வி., எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல் என பல்வேறு மாடல்களில் வந்துள்ளன.
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:54 AM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:45 AM
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'ஹோ ண்டா மோட்டார்சைக்கிள்ஸ்' நிறுவனம், ஒரே நாளில் 10 இருசக்கர வாகனங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதில், ஆறு புதிய வாகனங்களும், நான்கு மேம்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களும் அடங்கும். இவை, பெட்ரோல், இ.வி., எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல் என பல்வேறு மாடல்களில் வந்துள்ளன.