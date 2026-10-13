கனக துர்கா கோவிலில் விஜய்

PUBLISHED ON : அக் 13, 2026 06:12 PM
தமிழக முதல்வர் விஜயின் விசிட்டிற்கு பிறகு அதிகம் இணையத்தில் தேடப்படும் கோவிலாகிவிட்டது.
ஆந்திரப் பிரதேசம் விஜயவாடாவில் அமைந்துள்ள கனக துர்கா கோயில், இந்துக்களுக்கு மிகவும் போற்றப்படும் ஒரு முக்கிய ஆன்மீகத் தலமாகும். துர்கா தேவியின் போற்றப்படும் வடிவமான அன்னை கனக துர்காவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இக்கோவில், தனது தெய்வீக ஆற்றலுக்காகப் புகழ்பெற்றது. இதன் பிரம்மாண்டமான கட்டிடக்கலை, அமைதியான ஆன்மீகச் சூழல் மற்றும் வளமான வரலாற்றுச் சிறப்பு ஆகியவை ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களையும் சுற்றுலாப் பயணிகளையும் ஈர்க்கின்றன.
இக்கோவில் விஜயவாடாவில் உள்ள 'இந்திரகிலாத்ரி' மலையின் மீது அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள அன்னை சுயம்பு மூர்த்தி (தானாகத் தோன்றியவர்) ஆவார். மூலஸ்தானத்தில் அன்னை எட்டு கரங்களுடன், ஒவ்வொரு கையிலும் வெவ்வேறு ஆயுதங்களை ஏந்தி, மகிஷாசுரனை வதம் செய்யும் கோலத்தில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிக்கிறாள்.
அம்மனின் சன்னதியின் மேல் பகுதி தங்கக் கூரையால் வேயப்பட்டுள்ளது. ஹிந்து மத நம்பிக்கைகளின்படி மிகவும் போற்றப்படும் 51 சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாகும். 'கீலா' என்ற யட்சன் அம்மனின் அருளைப் பெற தீவிர தவம் இருந்தான். அவனது தவத்தை மெச்சிய தேவி, அவனுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் எனக் கேட்டாள். அதற்கு அவன், எப்போதும் தன் தலையிலேயே தேவி அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று வேண்டினான்.
யட்சனின் விருப்பப்படி தேவி வரம் தர கீலன் மலையாக மாற, மலை மீது தேவி குடியேறினாள்,மகாபாரத காலத்தில், பாண்டவர்களில் ஒருவரான அர்ஜுனன் சிவபெருமானிடமிருந்து 'பாசுபதாஸ்திரம்' பெற இத்தலத்தில் தான் கடுமையான தவம் இருந்ததாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன.
ஆன்மீக குருவான ஆதி சங்கராச்சியாரால் இத்தலம் வழிபடப்பட்டு, உக்கிரமாக இருந்த தேவியின் சக்தியைக் கட்டுப்படுத்தவும் சாந்தப்படுத்தவும் இங்கு 'ஸ்ரீ சக்கரம்' பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் இக்கோவிலின் ஆற்றல் ஆன்மீக ரீதியில் செழுமைப்படுத்தப்பட்டது.
இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தசரா திருவிழா உலகப் புகழ்பெற்றது. இந்நாட்களில் அம்மன் ஒன்பது நாட்களில் ஒன்பது வெவ்வேறு வடிவங்களில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிப்பார். விஜயதசமி நாளன்று கிருஷ்ணா நதியில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் தெப்ப உற்சவத்தில் அம்மன் மிதக்கும் படகில் பவனி வருவது கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும்.
சபரிமலை ஐயப்பப் பக்தர்களைப் போல, இங்கு பவானி மாலையணிந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் விரதம்மிருந்து வந்து அம்மனைத் தரிசிப்பது இத்தலத்தின் மற்றொரு தனித்தன்மை.
ஆந்திர மாநிலத்தின் காவல் தெய்வமாக அன்னை கனக துர்கா போற்றப்படுகிறாள். அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்கள் தங்களின் வாழ்வில் புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் வெற்றிகளுக்காக வந்து வழிபடும் மிக முக்கியமான திருத்தலமாகவும் இது விளங்கி வருகிறது.
இக்கோவில் திராவிட மற்றும் விஜயநகரக் கட்டிடக்கலை பாணிகளின் கலவையாக விளங்குகின்றது. கோயிலின் சுவர்களை அலங்கரிக்கும் நுணுக்கமான சிற்பங்களும் செதுக்கல்களும் இந்து புராணக் கதைகளைக் கூறுகின்றன. கோயிலின் உயரமான கோபுரம் நகரின் பரந்த காட்சிகளை வழங்குகிறது. உள்ளே, கருவறையில் அன்னை கனக துர்காவின் திருமேனி அமைந்துள்ளது. பல்வேறு வழிபாட்டு மற்றும் திருவிழா தேவைகளுக்காக பல மண்டபங்கள் உள்ளன. முக மண்டபமும் மகா மண்டபமும் குறிப்பிடத்தக்கக் கட்டிடக்கலை அம்சங்களாகத் திகழ்கின்றன.
தினசரி வழிபாடுகளும் சிறப்புச் சடங்குகளும் நடைபெறும் ஒரு துடிப்பான ஆன்மீக மையமாக இக்கோவில் விளங்குகின்றது. தேவியின் ஆயிரம் திருநாமங்களைச் சொல்லும் சஹஸ்ரநாம அர்ச்சனை ஒரு முக்கியமான வழிபாடாகும். பால், தேன் மற்றும் மஞ்சள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு பல்வேறு அபிசேகங்கள் செய்யப்படுகின்றன. அம்மனுக்குச் சேலைகளையும் வளையல்களையும் சமர்ப்பிப்பது, நன்மைகளையும் செழிப்பையும் தரும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் ஒரு பாரம்பரிய நடைமுறையாகும். தினசரி ஆராதனைகள் குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் கொண்டுள்ளன. பக்தர்கள் இலவச உணவுகள் வழங்கப்படும் அன்னப்பிரசாதத்திலும் கலந்துகொள்ளலாம்.
கனக துர்கா கோயிலில் ஆண்டு முழுவதும் திருவிழாக்கள் நடக்கின்றன, ஒன்பது நாட்கள் விரிவான சடங்குகளுடன் கொண்டாடப்படும் தசரா நவராத்திரி மிகவும் முக்கியமானதாகும். தெப்ப உற்சவத்தின் போது, அம்மனின் திருமேனி கிருஷ்ணா நதியில் படகுச் சவாரியாக அழைத்துச் செல்லப்படுகிறது. வசந்த பஞ்சமி சிறப்பு வழிபாடுகளுடன் வசந்த காலத்தின் வருகையைக் குறிக்கிறது. இசை மற்றும் நடன நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட கலாச்சார நிகழ்வுகள், குறிப்பாக முக்கியக் கொண்டாட்டங்களின் போது, திருவிழாச் சூழலை மேன்மேலும் சிறப்பிக்கின்றன.
இந்தக் கோயிலுக்கு செல்ல விரும்புபவர்கள் அதற்கான இணையத்தில் உள்ள கூடுதல் விவரங்களை அறிந்து கொண்டு சென்று வரலாம்.
முதல்வர் விஜய் அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை கிருஷ்ணா நதி நீர்ப் பிரச்னை தொடர்பாக பேசுவற்கு முன் கனக துர்காவை வழிபட்டுவிட்டு சென்றுள்ளார் அன்னையில் அருளால் பேசசு வார்த்தை சுபமாக நடைபெற்று தமிழக மக்கள் தண்ணீர் பிரச்னையில் இருந்து விடுபட வேண்டும் அதுவே நம் பிரார்த்தனை.
-எல்.முருகராஜ்