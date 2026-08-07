PUBLISHED ON : ஆக 07, 2026 04:24 PM
இயற்கையின் வசீகர எழில், வனவிலங்குகளின் அரிய வாழ்வியல் ரகசியங்கள், வானிலிருந்து விரியும் பூமியின் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் அற்புதக் காட்சிகள் ஆகியவற்றைத் தங்களது கேமரா லென்ஸ் மூலம் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் உன்னத நோக்கில் பயணித்து வரும் கோவை டிஜே மெமோரியல் புகைப்படக் கண்காட்சி, தனது 15-வது ஆண்டைக் கொண்டாடும் வகையில் கோவையில் ஒரு சிறப்புப் புகைப்படக் கண்காட்சியை நடத்தியது.
கோவை, கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் கலாச்சார மையத்தில் நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் வான்வழி காட்சிகள் , இயற்கைக் காட்சிகள் , மற்றும் வனவிலங்குகள் ஆகிய மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளின் கீழ் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மிகச் சிறந்த புகைப்படங்கள் இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.புகைப்படக் கலைஞர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், மாணவர்கள், இயற்கை ஆர்வலர்கள், வனவிலங்கு பாதுகாப்பில் அக்கறை கொண்டவர்கள் என அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் இது ஒரு அரிய மற்றும் மறக்க முடியாத அனுபவமாக அமைந்தது.ஒவ்வொரு புகைப்படமும் வெறும் காட்சியாக இல்லாமல், இயற்கையின் அழகைப் போற்றுவதோடு நின்றுவிடாமல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியத்தையும் பார்வையாளர்களின் மனங்களில் ஆழமாக விதைக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது.இக்கண்காட்சியைப் பார்வையிட்டவர்கள், இயற்கை புகைப்படக் கலையின் நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொண்டதுடன், இந்த உலகை முற்றிலும் வேறொரு புதிய கோணத்தில் காணும் பார்வையைப் பெற்றனர். மேலும், புகைப்படக் கலைஞர்களின் அசாத்திய திறமை, அவர்கள் காட்டிய பொறுமை மற்றும் இயற்கையின் மீது அவர்கள் கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றை இக்கண்காட்சி வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.