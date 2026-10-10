மாணவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி ஏன் அவசியம்?

UPDATED : அக் 10, 2026 12:38 PM
ADDED : அக் 10, 2026 12:36 PM
மாணவர்களின் உலகம் புத்தகம், தேர்வு, செல்போன் மற்றும் கணினித் திரை ஆகியவற்றுக்குள்ளேயே சுருங்கிவிட்டது. ஆனால் முழுமையான கல்வி என்பது வெறும் படிப்பறிவு மட்டுமல்ல, உடல் ஆரோக்கியமும் சேர்ந்தது தான் என்பதைப் பலரும் மறந்துவிடுகின்றனர்.
நாள்தோறும் உடற்பயிற்சி செய்வதும், விளையாட்டு மைதானங்களில் விளையாடுவதும் மாணவர்களின் சீரான வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத தேவையாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது மாணவர்களின் உடல் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துகிறது. எலும்புகளும் தசைகளும் வலிமை பெறுகின்றன. இதயத் துடிப்பும் ரத்த ஓட்டமும் சீராகிறது.
இன்றைய தலைமுறையினரிடையே பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்து வரும் உடல் பருமன் மற்றும் இளம்பருவ சர்க்கரை நோய் போன்ற பாதிப்புகளில் சிக்காமல் மாணவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பர். மேலும், இரவில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தைப் பெறவும் இது மிகவும் உதவுகிறது.
உடற்பயிற்சி செய்தால் படிப்பு பாழாகிவிடும் என்று பல பெற்றோர்கள் தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை அதற்கு மாறானது. மாணவர்கள் விளையாடும் போது மூளைக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜன் அளவும் அதிகரிக்கிறது. இது புதிய மூளை செல்கள் உருவாவதைத் தூண்டி, கவனிக்கும் திறன், ஞாபக சக்தி மற்றும் சிந்திக்கும் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.
இதைத் தவிர, தேர்வு பயம், மதிப்பெண் அழுத்தம் போன்றவற்றால் மாணவர்கள் சந்திக்கும் மன அழுத்தத்தை குறைக்க உடற்பயிற்சி உதவுகிறது. உடற்பயிற்சியின் போது சுரக்கும் 'என்டார்பின்’ போன்ற மகிழ்ச்சி ஹார்மோன்கள் மனதை உற்சாகமாகவும், பதற்றமின்றியும் வைத்துக்கொள்கின்றன. நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கவும், சோர்வின்றிப் படிக்கவும் விளையாட்டு மிகச்சிறந்த உந்துசக்தியாக உள்ளது.
விளையாட்டு மைதானங்கள் மாணவர்களுக்கு, குழுவாகச் செயல்படுதல், தலைமைப் பண்பு, தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் மற்றும் சக மாணவர்களுடன் இணக்கமாகப் பழகுதல் போன்ற சமூகத் திறன்களை கற்றுக் கொடுக்கின்றன. எனவே, பள்ளிப் பருவத்திலேயே தினமும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது உடற்பயிற்சி, யோகாசனம் அல்லது ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டில் ஈடுபடுவதை மாணவர்கள் வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஆரோக்கியமான உடலே சுறுசுறுப்பான வாழ்விற்கு அடிப்படை என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.