ஜாலம் காட்டும் வடவள்ளிகாரர் அமெரிக்காவில் ஜலதரங்கம்
ஜாலம் காட்டும் வடவள்ளிகாரர் அமெரிக்காவில் ஜலதரங்கம்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:36 AM
அமெரிக்காவில் பணியாற்றி வரும் வடவள்ளி பகுதி இளைஞர் விகாஷ் 2,000 ஆண்டு பழமையான ஜலதரங்கம் என்கிற இசையை கற்று, அதை ஆவணப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
''நான் பிறந்து வளர்ந்தது கோவை. கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். அம்மா டான்ஸ் டீச்சர். சிறு வயதில் இருந்து இசையும், நடனமும் வாழ்வின் அங்கமாக மாறின.
மிருதங்கம், தபேலா, தவில், பறை உள்ளிட்ட 60 வகையான இசை கருவிகளை வாசிப்பேன். படித்து முடித்து அமெரிக்காவுக்கு சென்றேன்.
2011ம் ஆண்டு யூடியூபில் 'ஜலதரங்கம்' இசை கேட்டேன். நாதம் வித்யாசமாக இருந்தது. 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பித்தளை பாத்திரத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி வாசிப்பார்கள்.
ஆய்வு செய்து பீங்கான் கிண்ணங்கள் வாங்கி பயிற்சி எடுத்தேன். 6 வாரங்களில் முழு கச்சேரி வாசிக்க முடிந்தது. ஆணையம்பட்டி ஸ்ரீகணேசனிடம் ஜலதரங்கம் இசையை முறைப்படி கற்றேன்,'' என்கிறார் விகாஷ்.
''கிண்ணங்களில் தண்ணீர் அளவு எப்படி'' என்ற நம் கேள்விக்கு, ''கிண்ணத்தில் 4 சொட்டு தண்ணீர் குறைந்தாலோ அதிகமானாலோ ஸ்ருதி மிஸ் ஆகிவிடும். ஒரு கிண்ணம் உடைந்தால் கூட திட்டமிட்டபடி வாசிக்க முடியாது. மூங்கில் மரத்தில் தயாரிக்கும் குச்சியில் பேண்டேஜ் சுற்றி, கிண்ணம் சேதமாகாமல் வாசிக்க வேண்டும்,'' என்றார்.
''இந்த இசைக்கு வெளிநாடுகளில் வரவேற்பு உள்ளதா?'' என்று கேட்டதற்கு, ''கொண்டாடுகிறார்கள். அமெரிக்காவில் யோகா, தியானத்துக்கு ஹீலிங் இசையாக இதை வாசிக்கிறேன். மன அழுத்தத்தை போக்க உதவுவதால் அதிகம் விரும்புகிறார்கள். நீர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக்காக வாசிக்க சொல்கிறார்கள்.
கர்னாடிக், ஹிந்துஸ்தானி, கிராமிய பாடல், வந்தே மாதரம், வெஸ்டர்ன், சினிமா பாடல்கள் வாசிக்கிறேன். இந்தியா, அமெரிக்காவில் 100க்கும் மேற்பட்ட கச்சேரிகள் வாசித்துள்ளேன். வேறு நாடுகளில் இருந்தும் அழைப்பு வருகிறது.
எல்லோரும் ஏ.ஐ. எலக்ட்ரானிக் இசையை நோக்கி செல்கிறார்கள். ஆனால் இது போன்ற பாரம்பரிய இசையை பாதுகாப்பது முக்கியம்.
ஆர்வமுள்ளோருக்கு கற்றுத்தர தயார். இந்தியாவில் இந்த இசையை ஆவணப்படுத்துவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.
-- ரா.குருபிரசாத்